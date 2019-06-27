Большинство тех, кто участвует в выборах, формируют свое мнение с помощью телевидения, - Семен Глузман

По мнению правозащитника Семена Глузмана, сегодня в обществе распространен миф о том, что телевидение перестало быть актуальным из-за развития интернета и социальных сетей, однако пользователи соцсетей на выборы не ходят Об этом он заявил в ходе круглого стола “Свобода слова в избирательном процессе” в Институте Горшенина.

“Существует даже не миф, а некое недоразумение: “Неважно, что передают по телевизору и о чем там говорят, потому что у нас есть интернет, социальные сети и возможности получать информацию внутри этих социальных сетей”. Однако, к сожалению, большинство пользователей соцсетей не ходят на выборы. А те люди, которые действительно участвуют в выборах и будут вскоре участвовать в очередных парламентских выборах, формируют свое мнение с помощью телевидения", - отметил Глузман.

По его мнению, до президентских выборов основной посыл телекомпаний был направлен на то, за кого голосовать не стоит, и именно поэтому многие не голосовали за Петра Порошенко.

"Поэтому нельзя отмахиваться, как делают некоторые молодые люди, говоря, что у них не телевизора и они его не смотрят. У 50-60-летних телевизор есть и ту информацию, которую они получали до президентских выборов, они использовали для того, чтобы понять, за кого не голосовать. И потому многие из них не проголосовали за Петра Порошенко. Сегодня начинается совершенно иная ситуация и те же каналы, те же телеведущие - они рабы, они не виноваты. Мне очень тяжело, тоскливо и противно смотреть и слушать то, что происходит сегодня на политических ток-шоу. И, вероятно, это касается многих немолодых украинцев, которые не пользуются возможностями Интернета”, - сказал Семен Глузман.