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Зеленский переназначил врио главы Кировоградской ОГА

Сергея Коваленко сменила Светлана Лобанова.

Зеленский переназначил врио главы Кировоградской ОГА
Светлана Лобанова
Фото: kg-region.com

Президент Владимир Зеленский уволил временно исполняющего обязанности председателя Кировоградской областной государственной администрации Сергея Коваленко и назначил врио председателя Светлану Лобанову.

Соответствующие указы №№464-465 от 27 июня обнародованы на сайте главы государства.

Сергей Коваленко был назначен временно исполняющим обязанности председателя Кировоградской ОГА 11 июня после увольнения с должности главы администрации Сергея Кузьменко.

Светлана Лобанова родилась в 1962 году в Кировограде. Окончила Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения (1984 г.), Украинскую академия внешней торговли (2000 г., по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", магистр международного менеджмента).

В апреле 2018 года она была назначена заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации.

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