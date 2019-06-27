Зеленский переназначил врио главы Кировоградской ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил временно исполняющего обязанности председателя Кировоградской областной государственной администрации Сергея Коваленко и назначил врио председателя Светлану Лобанову.

Соответствующие указы №№464-465 от 27 июня обнародованы на сайте главы государства.

Сергей Коваленко был назначен временно исполняющим обязанности председателя Кировоградской ОГА 11 июня после увольнения с должности главы администрации Сергея Кузьменко.

Светлана Лобанова родилась в 1962 году в Кировограде. Окончила Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения (1984 г.), Украинскую академия внешней торговли (2000 г., по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", магистр международного менеджмента).

В апреле 2018 года она была назначена заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации.