Музей истории Киева: если Офис президента переедет в Украинский дом, экспонаты музея могут погибнуть

Музей истории Киева выразил беспокойство в связи с решением перенести Офис президента с Банковой в Украинский дом на Европейской площади.

На сайте музея обнародовали открытое письмо, в котором музейщики просят президента поспособствовать передаче Музею истории Киева здания Гостиного двора и адаптации его под музейные нужды.

В Украинском доме на четвертом и пятом этажах хранится около 300 тыс единиц хранения этого музея, перемещенные сюда после того, как его выселили из Кловского дворца на Печерске. Сейчас основное помещение музея находится на Богдана Хмельницкого, но все фонды там не помещаются.

"Выселение Музея истории Киева состоялось с нарушениям Закона Украины "О музеях и музейном деле", ведь помещения Украинского дома не были приспособленым для хранения музейных предметов и строительства экспозиции", – говорится в письме.

Работники музея просят передать ему Гостиный двор – сооветствующее решение уже принято депутатами Киевсовета, но окончательного решения о передаче Гостиного двора в коммунальную собственность еще нет.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Администрацию президента переименовывают в Офис президента и сокращают штат. Кроме того, решено перенести Офис из здания на Банковой в Украинский дом, а здание передать Национальному художественному музею Украины.

Приводм полный текст письма:

Високоповажний Пане Президенте!

Колектив Музею історії міста Києва занепокоєний ситуацією, спричиненою рішенням про розміщення Офісу Президента України в Державному підприємстві Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», про що інформують численні засоби масової інформації.

Звертаємо Вашу увагу, що обговорення перенесення Офісу Президента з вул. Банкової, 11 до приміщень Українського дому відбувається без урахування того, що саме на 4-му та 5-му поверхах цієї будівлі знаходяться фонди Музею історії міста Києва. Відкритий у 1982 р. у Кловському палаці, у 2004 р., за рішенням тодішнього прем’єр-міністра України Віктора Януковича, Музей історії міста Києва був позбавлений гідного приміщення. Виселення Музею історії міста Києва відбулося з порушенням Закону України «Про музеї та музейну справу», зокрема, приміщення Українського дому не були пристосовані для зберігання музейних предметів і побудови експозиції. На сьогодні тут знаходиться близько 300 тисяч одиниць зберігання музейного фонду України, у тому числі унікальні археологічні пам’ятки, реліквії міського самоврядування, живопис і графіка тощо.

Упродовж 15 років перебування в Українському домі колектив Музею історії міста Києва неодноразово звертався до вищого керівництва держави з проханням вирішити питання щодо надання чи спорудження будівлі для нашого Музею. Минулого року депутатами Київської міської ради було підтримано клопотання Музею історії міста Києва про передачу йому будівлі Гостинного двору, що знаходиться на Контрактовій площі. Утім, ця споруда досі не передана у комунальну власність столиці, оскільки немає відповідного рішення Кабінету міністрів України. Таким чином, якщо буде остаточно ухвалене рішення про переміщення Офісу Президента до Українського дому, унікальним фондам Музею історії міста Києва загрожує загибель, оскільки чергове тимчасове та невідповідне приміщення сприятиме їхній руйнації та можливому остаточному знищенню.

У зв’язку з цим, Пане Президенте, просимо Вашого сприяння у передачі Гостинного двору у комунальну власність Києва з подальшим пристосуванням будівлі під потреби Музею історії міста Києва. Розміри та розташування цієї споруди дозволяють розмістити тут всі структури, необхідні для функціонування закладу: експозиційні та виставкові зали, фондосховища, реставраційні майстерні, конференц-зал, бібліотеку, рекреаційну зону тощо. Надання Гостинного двору нарешті розв’яже багаторічну проблему Музею історії міста Києва та сприятиме його розвиткові не лише як провідного закладу з дослідження та популяризації історії Києва, а й як суспільного об’єкту, майданчика для повноцінного життя міської громади.

Сьогодні наш Музей, незважаючи на труднощі, веде активну виставкову та освітню роботу у невеликій будівлі Музейно-виставкового центру по вул. Б. Хмельницького, 7. Деякі музейні проекти, зокрема, виставка, присвячена століттю УНР, представлена в музеї у Нью-Йорку. Діяльність Музею історії міста Києва гідно оцінюється колегами в Україні та за кордоном, а тому керівництво Музею неодноразово клопотало про надання закладу статусу національного. Ці прагнення були підтримані Вашим попередником, але обіцяний статус Музей не отримав досі…

Вельмишановний Пане Президенте, будемо вдячні Вам за підтримку та сприяння у поверненні Музею історії міста Києва до повноцінного життя, адже ми впевнені, що столиці та державі, яка прагне бути європейською, потрібен сучасний музей, який розповідає про багату, цікаву та складну історію нашого міста.

З повагою, колектив Музею історії міста Києва.