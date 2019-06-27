Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
ГлавнаяКультура

В Калифорнии умер актер сериала "Альф" Макс Райт

Актер длительное время боролся с раком.

В Калифорнии умер актер сериала "Альф" Макс Райт
Макс Райт
Фото: vulture.com

В Калифорнии в возрасте 75 лет умер американский актер Макс Райт, известный по роли Уилли Таннера в комедийном сериале "Альф", выходившем на американском телевидении с 1986 по 1990 год.

Об этом сообщает Vulture.com.

Актер длительное время боролся с раком, в 1995 году ему диагностировали лимфому.

Макс Райт также эпизодически принимал участие в сериалах: "Друзья", "Она написала убийство", "Квантовый скачок", "Баффало Билл", "Без ума от тебя" и других. Он снимался в фильмах "Весь этот джаз", "Красные", "Тень", "Свой в доску", "Сон в летнюю ночь".

Напомним, в прошлом году студия Warner Bros. заявила, что собирается переснять популярный комедийный телесериал "Альф".

В июне 2016 года в Лос-Анджелесе в возрасте 76 лет умер актер Мичу Месарош, который сыграл Альфа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также