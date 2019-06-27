Разумков рассказал о планах расширить "нормандский формат" за счет Британии и США

Политик также согласился, что альтернативы минскому формату пока нет.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будут прикладываться усилия для расширения "нормандского формата" переговоров за счет подписантов Будапештского меморандума, в частности, - представителей Великобритании и США.

Об этом Разумков рассказал в эфире "Украинского радио", передает "Укринформ".

Так, на вопрос, какие действия будут предприниматься в новом парламенте, чтобы побуждать страны продолжать санкционное давление на Россию, Разумков ответил: "Если мы говорим о решении этой проблемы, то в основном - это было заявлено давно - это формат оживления "нормандского формата". Потому что если мы посмотрим за несколько лет - эффективность этой структуры перестала действовать. Плюс возможно его расширение за счет подписантов Будапештского меморандума. Мы будем прикладывать к этому усилия, будем надеяться, что это получится за счет представителей Великобритании и США как подписантов Будапештского меморандума и, в принципе, как одних из ключевых лоббистов интересов нашего государства тоже на мировой арене".

При этом, Разумков также назвал "важным аспектом" и минский процесс.

"Следующим немаловажным аспектом является продолжение "нормандии" - это Минск, потому что действительно к Минску привязаны все те санкции, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации", - отметил он.

Политик согласился, что минский формат нельзя назвать полностью эффективным, но признал, что альтернативы ему сейчас нет.

"Потому что если менять систему и пытаться перестроиться - звучала Астана или еще что-то - то в момент перехода можно потерять возможность влиять на РФ при помощи санкций. Поэтому уходить от этих форматов нелогично", - сказал Разумков.

В то же время он подчеркнул, что нужно показывать и "внутреннее стремление в борьбе за свободу".

"Потому что мы всегда или очень часто шли в фарватере действий как Европейского Союза, так и США по многим-многим вопросам, и ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня – это отсутствие или слабая реализация реформ", - добавил Разумков.

Напомним, на июль запланирована первая рабочая встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия). Это будет встреча для подготовки саммита глав государств.

"Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе. Последний саммит "четверки" состоялся еще осенью 2016 года.

Бывший президент Петр Порошенко неоднократно говорил, что проблема "нормандского формата" не в его составе, а в нежелании Кремля к мирному урегулированию.