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Встреча советников лидеров "нормандской четверки" запланирована на июль

Этот вопрос президент обсуждал во время визитов во Францию и Германию.

Встреча советников лидеров "нормандской четверки" запланирована на июль
Владимир Зеленский и Ангела Меркель
Фото: EPA/UPG

Первая рабочая встреча в формате "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) запланирована на июль.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передают "Українськi Новини".

"Обсуждалось, чтобы делать это (встречу в "нормандском формате") после парламентских выборов в Украине. Я и вчера во Франции об этом говорил с господином президентом Макроном. Но я очень хочу, чтобы эта встреча состоялась немедленно. Поэтому запланирована первая рабочая встреча уже в июле", - сказал Зеленский.

Фото: EPA/UPG

Это будет встреча для подготовки саммита глав государств.

Отметим, что ранее Зеленский в интервью немецкой газете "Бильд" заявил, что при возможной встрече с Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма.

Напомним, "Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и Россия. Последний саммит "четверки" состоялся еще осенью 2016 года.

Бывший президент Петр Порошенко неоднократно говорил, что проблема "нормандского формата" не в его составе, а в нежелании Кремля к мирному урегулированию.

В начале июня сообщалось, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может пройти в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии. Однако, президент РФ Владимир Путин заявил, что его туда не пригласили. 11 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова к встречам в "нормандском формате".

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