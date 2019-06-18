Безопасность в Украине должна стать безопасной

Спрос на охрану и безопасность в нашей стране чувствуется. Например, когда читаешь актуальные сводки на официальном сайте Службы безопасности Украины – то в одном, то в другом населенном пункте обнаруживаются целые арсеналы незарегистрированного оружия и боеприпасов. Вот буквально недавно на территории частного домовладения под Киевом в ходе оперативных мероприятий были изъяты шесть унифицированных блоков УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5 (используются, среди прочего, на истребителях типа МиГ-21 и боевых ударных вертолетах Ми-24). В СБУ объяснили, что, дескать, этот арсенал планировали нелегально переправить «в некоторые страны Африки». Яркая иллюстрация, согласитесь, всем понятной тенденции. Украинская правоохранительная система пытается восстановить контроль над оружием в стране.

Фото: Макс Левин

А вот статистика Генеральной прокуратуры Украины, предоставленная журналистам в ответ на официальный запрос: с января по декабрь 2018 года в стране зарегистрировано 21 226 квартирных краж, раскрыто – всего 1 015. Менее 5%! Будем реалистами, не теряющими оптимизма: в 2019 году ситуация, если и улучшиться, то несущественно. И эти цифры также понятны каждому. И они не вырваны из общего социально-экономического контекста. Я не хочу сгущать краски. Я лишь подчеркиваю закономерность спроса на охрану и безопасность в Украине. И актуализирую общий вопрос – как удовлетворить этот спрос качественным предложением? Думаю, даже чувствую, что актуальность дискуссии по данной проблематике будет нарастать.

Лично мое профессиональное мнение – частному охранному рынку необходимо принципиально изменять подход к построению защиты граждан и компаний. Мы должны посмотреть на эффективный опыт США, Евросоюза и даже России и осознать, что частный охранник с дубинкой ПР-73 – это уже необычная, почти уникальная, для современного мира украинская практика. То же самое можно сказать и о хозрасчетных (прямо говоря, карманных) подразделениях, которым муниципалитеты делегируют охранные функции обеспечения правопорядка – за счет налогоплательщиков и не во всех случаях на прозрачном тендерном основании. И о безнаказанном участии правоохранителей в рейдерских схемах, участившемся в последние годы. Не всех, конечно! Но всем впору честно признаться: безопасность должна быть безопасной, как это ни парадоксально звучит.

Частные охранные структуры, имеющие опыт в обеспечении безопасности (в том числе и в условиях боевых действий) и понимании бизнеса как такового, призваны первыми критично и даже самокритично оценить ситуацию, чтобы сгенерировать качественно новое рыночное предложение. Закон Украины «Об охранной деятельности» позволяет нам функционировать. Лицензии МВД Украины частным охранным компаниям выдаются и продлеваются исправно. При этом все понимают, что, если сопоставить количество выданных бумаг с числом реально работающих структур, можно обнаружить изрядное несоответствие. Многие охранные компании рекламируются, выдавая желаемое время прибытия групп быстрого реагирования (и их количество) за действительное. Некоторые демпингуют, борясь за клиентов, в ущерб качеству услуг. Между тем, эффективная охрана объекта не может стоить 50 гривен в сутки, как предлагают некоторые участники рынка. Это как раз тот случай, когда за обеспечение безопасности приходиться платить, так как за ее отсутствие придется расплачиваться...

Охранные структуры действительно, а не для галочки, ориентированные на обеспечение безопасности – должны сформировать качественно новое предложение. Оно должно включать в себя не только классику охраны (физические, технические и комбинированные методы), а предоставление полного комплекса безопасности: элементы аудита логистики бизнеса, и юридическую поддержку, и контроль утечки информации, и IT-безопасность, и локализацию источников черного PR… Именно такой подход давно, успешно и главное легально практикуется в цивилизованных государствах. Тогда как в Украине его отчасти практикуют лишь крупные корпорации. Одно из ключевых препятствий – несовершенство законодательства.

Законопроекты об оружии, о детективной деятельности, о правах и обязанностях частной охраны – все эти вопросы с подачи отраслевых объединений любят обсуждать в Украине, говоря о реформе охранного рынка. Такие разговоры создают некоторое пространство для дискуссий, но они длятся не первый год и есть сомнения, что в таких рамках, даже с учетом всех «за» и «против» по каждому вопросу, возникнет качественно новый импульс развития охранного рынка. Легализация замены ПР-73 на томфу – это, при всем желании, не реформа.