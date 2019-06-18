Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
В одесском клубе подрались посетители и официанты
В одесском клубе подрались посетители и официанты
Вера в одиночество
Вера в одиночество
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
Сигнал Макрона
Сигнал Макрона
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
ГлавнаяБлогиБлог Вячеслава Павлива

Безопасность в Украине должна стать безопасной

Спрос на охрану и безопасность в нашей стране чувствуется. Например, когда читаешь актуальные сводки на официальном сайте Службы безопасности Украины – то в одном, то в другом населенном пункте обнаруживаются целые арсеналы незарегистрированного оружия и боеприпасов. Вот буквально недавно на территории частного домовладения под Киевом в ходе оперативных мероприятий были изъяты шесть унифицированных блоков УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5 (используются, среди прочего, на истребителях типа МиГ-21 и боевых ударных вертолетах Ми-24). В СБУ объяснили, что, дескать, этот арсенал планировали нелегально переправить «в некоторые страны Африки». Яркая иллюстрация, согласитесь, всем понятной тенденции. Украинская правоохранительная система пытается восстановить контроль над оружием в стране.

Фото: Макс Левин

А вот статистика Генеральной прокуратуры Украины, предоставленная журналистам в ответ на официальный запрос: с января по декабрь 2018 года в стране зарегистрировано 21 226 квартирных краж, раскрыто – всего 1 015. Менее 5%! Будем реалистами, не теряющими оптимизма: в 2019 году ситуация, если и улучшиться, то несущественно. И эти цифры также понятны каждому. И они не вырваны из общего социально-экономического контекста. Я не хочу сгущать краски. Я лишь подчеркиваю закономерность спроса на охрану и безопасность в Украине. И актуализирую общий вопрос – как удовлетворить этот спрос качественным предложением? Думаю, даже чувствую, что актуальность дискуссии по данной проблематике будет нарастать.

Лично мое профессиональное мнение – частному охранному рынку необходимо принципиально изменять подход к построению защиты граждан и компаний. Мы должны посмотреть на эффективный опыт США, Евросоюза и даже России и осознать, что частный охранник с дубинкой ПР-73 – это уже необычная, почти уникальная, для современного мира украинская практика. То же самое можно сказать и о хозрасчетных (прямо говоря, карманных) подразделениях, которым муниципалитеты делегируют охранные функции обеспечения правопорядка – за счет налогоплательщиков и не во всех случаях на прозрачном тендерном основании. И о безнаказанном участии правоохранителей в рейдерских схемах, участившемся в последние годы. Не всех, конечно! Но всем впору честно признаться: безопасность должна быть безопасной, как это ни парадоксально звучит.

Частные охранные структуры, имеющие опыт в обеспечении безопасности (в том числе и в условиях боевых действий) и понимании бизнеса как такового, призваны первыми критично и даже самокритично оценить ситуацию, чтобы сгенерировать качественно новое рыночное предложение. Закон Украины «Об охранной деятельности» позволяет нам функционировать. Лицензии МВД Украины частным охранным компаниям выдаются и продлеваются исправно. При этом все понимают, что, если сопоставить количество выданных бумаг с числом реально работающих структур, можно обнаружить изрядное несоответствие. Многие охранные компании рекламируются, выдавая желаемое время прибытия групп быстрого реагирования (и их количество) за действительное. Некоторые демпингуют, борясь за клиентов, в ущерб качеству услуг. Между тем, эффективная охрана объекта не может стоить 50 гривен в сутки, как предлагают некоторые участники рынка. Это как раз тот случай, когда за обеспечение безопасности приходиться платить, так как за ее отсутствие придется расплачиваться...

Охранные структуры действительно, а не для галочки, ориентированные на обеспечение безопасности – должны сформировать качественно новое предложение. Оно должно включать в себя не только классику охраны (физические, технические и комбинированные методы), а предоставление полного комплекса безопасности: элементы аудита логистики бизнеса, и юридическую поддержку, и контроль утечки информации, и IT-безопасность, и локализацию источников черного PR… Именно такой подход давно, успешно и главное легально практикуется в цивилизованных государствах. Тогда как в Украине его отчасти практикуют лишь крупные корпорации. Одно из ключевых препятствий – несовершенство законодательства.

Законопроекты об оружии, о детективной деятельности, о правах и обязанностях частной охраны – все эти вопросы с подачи отраслевых объединений любят обсуждать в Украине, говоря о реформе охранного рынка. Такие разговоры создают некоторое пространство для дискуссий, но они длятся не первый год и есть сомнения, что в таких рамках, даже с учетом всех «за» и «против» по каждому вопросу, возникнет качественно новый импульс развития охранного рынка. Легализация замены ПР-73 на томфу – это, при всем желании, не реформа.

Вячеслав Павлив Вячеслав Павлив , вице-президент Украинской Федерации Профессионалов Безопасности
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,

Читайте также