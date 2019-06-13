Зловживання довірою, це не просто «несправедливість», - це стаття за шахрайство

На Київщині днями стався скандал з квартирою сироти. Опікуни дочекалися, поки дівчині виповниться 18 років, і переконали її переписати успадковану нею квартиру на колишню названу бабусю. Це зловживання довірою вже дорослого, але все ще дитини, і навіть органи опіки не можуть допомогти, тому що після 18 років не контролюють майно сироти. Дівчина - сирота, єдиних рідних - маму і бабусю - вона втратила ще в школі. У спадок їй залишили двокімнатну квартиру і лежачу прабабусю. Дівчинку взяла під опіку сусідська сім'я, яка після 9 років життя разом підговорила дівчину переписати на них квартиру, і не пускає тепер на поріг.

Фото: npu.gov.ua

Дії опікунів підпадають під статтю 190 Кримінального кодексу України "шахрайство".

Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від 1 до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Шахрайство, вчинене у великих розмірах (більше ніж 4250 грн.) або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (більше ніж 10200 грн.) або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Предметом шахрайства може бути не тільки майно, а й право на таке майно (наприклад, заволодіння шляхом шахрайства такими документами, що надають право вступити у спадщину, отримати майно за заповітом, вимагати виконання майнових зобов’язань та ін.).

Для відмежування шахрайства від інших видів посягань на власність важливо встановити наявність обману або зловживання довірою. Під обманом розуміється повiдомлення неправдивих відомостей або приховування, умовчання певних обставин. Шахрайський обман — це такий вплив на поведінку власника майна або особи, що відає майном чи охороняє його, який здатний ввести цю особу в оману відносно добровільних дій з передачі майна винному. Шахрайський обман передбачає передачу злочинцю майна самим потерпілим або іншою особою.

Обов’язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього.

Зловживання довірою полягає у тому, що злочинець для заволодіння майном потерпілого використовує близькі, довірчі стосунки з ним. Довіра може породжуватись службовими, родинними стосунками, особливою довірливістю потерпілого.

Які є способи захисту?

Якщо шахрайство полягає у "викраденні" нерухомого майна, найбільш швидким способом вирішення ситуації є відповідне звернення до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України. Ця комісія діє у якості постійно діючого колегіального консультативно-дорадчого органу при Міністерстві юстиції України.

У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Міністерство юстиції України розглядає скарги:

1) на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);

2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Про зміни в Реєстрі нерухомості можна дізнатися через SMS-повідомлення, електронний лист, а також через сповіщення в кабінеті користувача за допомогою спеціального сервісу SMS-Маяк через «Он-лайн будинок юстиції». Контролюючи всі реєстраційні дії щодо свого майна, Ви маєте змогу оперативно відреагувати на незаконні дії та зупинити спроби рейдерського захоплення.

Також необхідно звернутись до правоохоронних органів (Національна поліція України та Прокуратура України) та подати позовну заяву до суду.

Проте Ви повинні пам'ятати, що судовий захист порушених прав це витратний та довготривалий процес, він може затягнутись на декілька років. Однак, такий шлях дає змогу у кінцевому результаті встановити юридичні факти щодо законного власника нерухомого майна. Судове рішення автоматично не поверне «вкрадену» квартиру, будинок чи земельну ділянку. Після отримання відповідного рішення суду, що вступило у законну силу, законному власнику майна необхідно звернутись до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса з заявою про внесення змін у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Необхідно розуміти, що на сьогоднішній день шахрайство буває різних видів, наприклад:

- телефонне шахрайство (дзвінки від нібито "близьких родичів", "працівників поліції" або повідомлення про виграші великих грошових сум, прохання перечислити велику суму у зв’язку з аварією, в яку потрапив родич та ін);

- інтернет шахрайство. Найпопулярнішими способами є комп'ютерні віруси, обман користувача з метою виманювання персональних даних (наприклад, номер банківської карти та ін.), пропозиції високооплачуваної роботи вдома від неперевірених роботодавців. А також інтернет-жебрацтво, в Інтернеті можуть з'явитися оголошення від благодійних організацій, притулків, батьків з проханням про матеріальну допомогу на лікування хворим дітям. Шахраї можуть вигадувати історії про хвороби, ілюструючи фотографіями чужих дітей, або створювати оголошення-дублери реальних благодійних організацій, які є точною копією справжнього, змінюються тільки реквізити для перерахування грошей.

Будьте пильними та обережними, завжди слідкуйте простим правилам захисту від шахраїв та ніколи не розголошуйте свої персональні дані, не перераховуйте в жодному разі гроші на сумнівні картки, не отримавши якісну послугу чи товар, не робіть ніяких дій з власним майном не порадившись з перевіреним адвокатом.кщо Ваші права порушуються, звертайтесь до правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!» за телефоном 0800 213 103. Тут Ви можете отримати правову консультацію та зразки оформлення всіх необхідних заяв.