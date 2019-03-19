​НБУ предостерегает украинцев от разглашения реквизитов платежных карт

Больше всего незаконных действий с платежными картами в 2018 году проходило в интернете.

Национальный банк предостерегает население от разглашения реквизитов платежных карточек.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Отмечается, что в 2018 году сумма убытков украинских банков от мошенничества с платежными карточками составляла 0,0092% от общего объема всех операций с платежными картами (в 2017 году - 0,0077%, в 2016 году - 0,011%). То есть на 1 млн гривен расходных операций с использованием платежных карточек в 2018 году 92 гривны приходилось на незаконные операции.

Средний размер одной незаконной операции - около 2500 гривен (в 2017 году - 2100 гривен). В целом количество незаконных действий с платежными картами, по которым банки понесли убытки, за прошлый год повысилась до 105 500 случаев (в 2017 году - 77,6 тыс. случаев).

Традиционно наибольшее количество мошеннических операций происходит в больших городах (с населением более 1 млн человек). Больше всего незаконных действий с платежными картами в 2018 году проходило в интернете - 55,1 тыс. случаев (52,2% от общего количества) - и по сравнению с 2017 годом выросло в 1,4 раза.

"Такая негативная тенденция, прежде всего, связана с ростом числа мошенничеств с применением социальной инженерии. Мошенники в прошлом году чаще всего использовали этот метод при осуществлении незаконных действий с платежными картами или их реквизитами. Речь идет о введении в заблуждение рядовых граждан любыми способами, для того чтобы они открыли собственные персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды/пароли или осуществили перевод средств под психологическим воздействием в пользу мошенников", - отмечают в Нацбанке.

НБУ в очередной раз подчеркивает, что представители банка никогда не звонят с подобными просьбами и не имеют полномочий спрашивать граждан об информации по их картам и счетам.

"Ни в коем случае не следует разглашать реквизиты платежных карточек (срок ее действия, код CVС2/CVV2, ПИН-код к карте) и персональные данные, а также логин/пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации и тому подобное", - подчеркивается в сообщении.

Фото: bank.gov.ua

Нацбанк рекомендует не отвечать на подозрительные телефонные звонки, обращаться к банку-эмитенту платежной карты и проверять состояние своих счетов. Кроме того, рекомендуется применять лимиты на проведение операций с использованием платежных карточек, прежде всего - в интернете, и пользоваться услугами sms-информирования о совершенных операциях.

Напомним, безналичные рассчеты в Украине приближаются к 50% от всех платежей. Так, доля объема безналичных операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 достигла 45,1%. Это на 5,8 в. п. больше по сравнению с результатами 2017 года (39,3%).