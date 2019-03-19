Как упростить оформление земельного участка

Когда-нибудь в Украине будет свободный и прозрачный рынок земли, но пока ситуация в этой сфере доходит до абсурда. Например, проверка землеустроительной документации при выделении земельного участка проводится трижды (!) одним и тем же органом – Госгеокадастром. А в случае выделения земли с особо ценными грунтами – целых 6 раз.

Фото: Макс Левин

На данный момент документация на соответствие законодательству проверяется на этапе проверки проекта (10 рабочих дней, бесплатно), затем проводится госэкспертиза (20 рабочих дней и 3% от сметы) и при регистрации земельного участка – еще одна проверка (14 рабочих дней, бесплатно). В итоге получается, что процесс регистрации земельного участка, перегруженный формальными процедурами и дополнительными затратами, растягивается больше чем на месяц.

Госэкспертизу ввели в 2004, чтобы хоть как-то отрегулировать начавшуюся в конце 1990-х приватизацию земли. Эту процедуру проводил изначально Госкомзем или Госземагентства. В настоящее время это вотчина Госгеокадастра и его областных управлений. За последние 15 лет существенных изменений этот процесс не претерпел. Лишь в 2008 произошло существенное сокращение количества землеустроительной документации: госэкспертизу оставили только для проектов выделения особо ценных земель, земель лесного и водного фондов и земель рекреационных и исторических территорий.

Упрощение произошло из-за того, что к 2008 в Госкомземе накопились десятки тысяч необработанных заявок, которые комитет просто не в состоянии был «переварить». Как следствие, коррупция в этой сфере достигла небывалого размаха. За места глав областных управлений Госкомзема велись настоящие «войны». Сейчас количество проводимых экспертиз не превышает 36 тыс. операций в год.

В 2013 вступил в силу закон «О государственном земельном кадастре». К существующей госэкспертизе добавилась еще одна проверка документации на соответствие законодательству, тем же самым Госгеокадастром. Дублирование госорганом своих же операций до сих пор не отменили.

Из-за этого возникают казусы. Один из землеустроителей в Харьковской области по двум идентичным участкам от одного и того же управления Госгеокадастра получил два диаметрально противоположных вывода: один позитивный, второй – «на доработку». Это не единичный случай. В соответствии с собранной «Офисом эффективных реформ» (BRDO) статистикой за последние три года, личностный фактор имеет огромное влияние на успех прохождения процедуры. Например, Полтавское управление Госгеокадастра в среднем выдает 60,5% негативных выводов, а во Львовской области на доработку отправляют только 6,4% заявок.

Интересно, что количество выданных негативных выводов, которые, по идее, должны оспариваться землеустроителями, абсолютно не коррелирует с количеством судебных споров по земле. Независимо от процента позитивных или негативных решений Госгеокадастра, во всех областях в среднем один подобный иск приходится на 2 500 граждан. Центральный же аппарат Госгеокадастра вообще крайне редко дает «зеленый свет» заявке с первого раза. Например, в 2016 госорган вообще сразу не дал ни одного позитивного вывода.

При регистрации вообще получается замкнутый круг. Чаще всего причинами отказа областных управлений Госгеокадастра являются недоработки центрального аппарата госоргана. Например, среди претензий основными являются: к актуальности данных о пунктах государственной геодезической сети, к виду геодезического оборудования или к качеству топографических материалов. В то же время, сам Госгеокадастр не создал условия для должного доступа к своим данным и топографическим материалам и не инициировал изменения законодательства для возможности использования современной геодезической техники.

Оспаривать негативные выводы землеустроители просто боятся. Если пожаловаться на действия госэксперта в сам Госгеокадастр, Минагрополитики или подать на него в суд, то управление, выдавшее экспертизу, подаст жалобу на заявителя квалификационной комиссии при все том же Госгеокадастре. При этом велика вероятность того, что комиссия лишит инженера-землеустроителя сертификата и тем самым заблокирует всю процедуру.

На самом деле выход из замкнутого круга есть, и довольно простой. Необходимо отменить устаревшую госэкспертизу земельного участка и свести процесс проверки к двум процедурам: проверке проекта на соответствие законодательным нормам и проверке документации уже при самой регистрации земельного участка.

С имплементацией изменений сложнее. Необходимо внести соответствующие изменения в Земельный кодекс, закон «О землеустройстве» и другие подзаконные акты*. А закон «О государственной экспертизе землеустроительной документации» и некоторые нормативные акты Кабмина и Госкомзема** необходимо вовсе отменить.

Надеяться на то, что депутаты внесут изменения в профильное законодательство в год двух выборов, – нереально. И вообще, чтобы предпринять более существенные шаги по дерегуляции в сфере земельных ресурсов, сейчас необходимо договариваться с широким кругом представителей различных политических сил. Остается верить, что после выборов ситуация изменится и реформы земельных отношений в Украине можно будет осуществлять гораздо прозрачнее и проще.

* Порядок ведения Государственного земельного кадастра и постановление Кабмина «О некоторых вопросах предоставления Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра и ее территориальными органами административных услуг».

** Постановление Кабмина «Об утверждении Порядка регистрации объектов государственной экспертизы землеустроительной документации и типовой формы ее вывода» и приказ Госкомзема «Об утверждении Методики проведения государственной экспертизы землеустроительной документации.

Мнения, высказанные в этой публикации, отражают исключительно точку зрения автора и не обязательно совпадают с позицией Представительства Европейского Союза в Украине.