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Международный день счастья отмечается ежегодно 20 марта. Зародилась эта идея в июле 2011 года, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны - члены ООН оценивать счастье своего народа и использовать его как ориентир в политике государства. Первой страной в мире, которая официально приняла валовое национальное счастье вместо валового внутреннего продукта в качестве основного показателя развития, стал Бутан. В этой стране даже есть государственная комиссия по всеобщему народному счастью и министерство счастья. Теперь подобные государственные институты планируют учредить в Индии и ОАЭ.

Первый рейтинг наиболее счастливых стран был подготовлен в апреле 2012 года и приурочен к конференции ООН по счастью, которая проводилась по решению Генеральной Ассамблеи. Авторы проекта считают, что данные исследования могут помочь государственным руководителям, политическим и общественным деятелям лучше реагировать на нужды и чаяния своих граждан с целью повышения благосостояния и устойчивого развития страны.

Рейтинг наиболее счастливых стран традиционно составляют сотрудники Института Земли Колумбийского университета США под эгидой ООН в рамках глобальной инициативы «Сеть решений устойчивого развития» с целью показать достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь. Список состоит из 156 стран. Уровень счастья оценивался по шести критериям: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода выбора, наличие/отсутствие коррупции и великодушие. В первую пятерку счастливых стран вошли Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария. В государствах-лидерах счастливы не только коренные жители, но и мигранты. Общему счастью способствуют высокая степень доверия к правительству и финансовое благосостояние. При этом авторы исследования считают, что самые счастливые страны – не обязательно самые богатые. Гораздо важнее уровень социальной поддержки и надежности институтов власти в глазах жителей. В рейтинге стран согласно «Всемирному докладу о счастье 2018» Украина заняла 138 место после Уганды, Бенина, Судана. Уровень счастья в нашей стране понизился: в 2017 году Украина была на 132-ом месте данного рейтинга.

Между тем, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), в минувшем году доля украинцев, считающих себя счастливыми увеличилась. Если в 2017 году 53% опрошенных украинцев отнесли себя к счастливым людям, то в 2018 году – уже 63%. Это наибольшая доля с 2011 года, когда счастливыми себя чувствовали также 63% граждан нашей страны. Однако, сложно сказать, что именно способствовало тому, что люди чувствуют себя счастливее, и насколько объективны эти ощущения. Как показывает этот же опрос, счастье связано с возрастом и финансовым состоянием: молодые и более финансово обеспеченные респонденты счастливее. И все же чувство счастья в наибольшей степени зависит от здоровья: люди с «очень хорошим» здоровьем почти в пять раз чаще чувствуют себя счастливыми, чем те, у кого здоровье, по их словам, «очень плохое».

Интересно, что исследование Гарвардского университета, охватившего более 700 человек и продолжавшееся почти 80 лет (за это время сменилось четыре руководителя проекта!) показало, что счастье зависит не от богатства и влияния на окружающих. В данном проекте изучалась жизнь двух групп людей: студентов Гарвардского колледжа, который они закончили во время Второй мировой войны, и группы мальчиков из беднейших районов Бостона. Люди, которые прожили свою жизнь более счастливо, имели теплые отношения с семьей, друзьями и сообществом в целом.

Мой 23-летний сын назвал свою компанию по продаже подарочных сертификатов «Министерство счастья». Название он позаимствовал от Бутана. Основная идея этой компании: дарить людям счастье и положительные эмоции. Чтобы подарком были не деньги, а радость и счастье. Ведь пробуждая положительные эмоции в дорогих для тебе людях, создаешь праздник счастья не только раз в году. Поддерживая друг друга, люди делают мир добрее, а значит счастливее. Будьте счастливы!