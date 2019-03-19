Ірпінь – місто чемпіонів: коротко про їхню силу, працьовитість і відвагу

Минулого місяця на рингу в Конектикуті (США) світ вітав з перемогою хлопця, загорнутого в синьо-жовтий прапор. Це Ярослав Амосов з Ірпеня. Щойно він переміг бразильця Еріка Сілву на турнірі Bellator 216 зі змішаних єдиноборств.

Фото: надано Володимиром Карплюком Дитячі змагання за Кубок Федерації футболу Ірпеня. Стадіон «Чемпіон», лютий 2019 року

Ярославу Амосову лише 25, але він уже трьохразовий чемпіон світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії, володар Кубку Європи, переможець багатьох змагань національного і міжнародного значення, заслужений майстер спорту.

Ярослав почав свій шлях до цих перемог саме з Ірпеня, це рідне місто чемпіона. Тут досі живуть його друзі дитинства, які пишаються ним і з радістю зустрічають вдома.

Ще одна спортсменка на початку весни показала колосальну силу духу: після семирічної перерви бігунка Тетяна Петлюк повернулася на міжнародну арену. Тетяна представила Україну на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що відбувся 1-3 березня у шотландському місті Глазго. Тетяна Петлюк – киянка, але цього разу на свій персональний «історичний» забіг вона поїхала з Ірпеня. Тут за неї вболівали чоловік і маленький син.

Тетяна не завоювала медалей, але її забіг для багатьох став сильним мотиватором не здаватися, йди до мети, гартувати характер. Як сказала сама Тетяна: «мені завжди вдавалося відрізнятися на біговій доріжці від суперниць: то бігала з розпущеним волоссям, то з пірсингом, татуюваннями... Цього разу я відзначилася: найстарша учасниця Чемпіонату Європи: 37 років 7 днів».

Ще один всесвітньо відомий ірпінський спортсмен Валерій Андрійцев цього року піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу боксерського турніру «Ґран-прі Франції». Змагання відбулися в Ніцці, виступали представники 18-ти країн. Валерій боровся у ваговій категорії до 97 кг і переміг в усіх чотирьох поєдинках. Нині Валерій Андрійцев – найтитулованіший український борець вільного стилю: він – срібний призер Олімпійських ігор 2012 року, здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу і срібну – на чемпіонаті Європи. У 2007 році став чемпіоном світу і Європи серед юніорів. Заслужений майстер спорту України.

Список наших чемпіонів можна продовжувати і розповідати про них ще дуже багато. Особисто для мене спорт – це близька тема. Я довго і всерйоз займався волейболом: навчався у спортивному інтернаті, потім грав в Ірпені за університетську команду, їздив на міжнародні змагання.

Тому коли наша команда почала працювати в міській раді Ірпеня, одним з пріоритетних напрямків розвитку міста ми визначили спорт. Ірпінчани добре пам’ятають, в якому стані ще кілька років тому був Центральний міський стадіон. Ми його реконструювали, зробили штучне покриття футбольного поля – і тепер стадіон відповідає міжнародним стандартам. Там запрацювали спортивні секції, часто проводяться змагання різних рівнів. В тому числі – міжнародні. Минулого літа наш стадіон став головною ареною Чемпіонату світу з футболу серед команд української діаспори, в якому брали участь збірні українців із 11-ти країн світу. Цього року частина ігор діаспорного Мундіалю знову відбудеться в Ірпені.

Майже в усіх ірпінських школах ми збудували багатофункціональні спортивні майданчики європейського рівня. Подекуди – цілі спорткомплекси. Один із них – у загальноосвітній школі №3. Крім того, в цій школі реконструювали два спортзали, тепер там проходять і місцеві, і всеукраїнські змагання. У школі активно розвивається хортинг – молоде національне єдиноборство, яке вже завойовує світ. Така увага до цього виду спорту закономірна: директор школи Станіслав Федоров – один із керівників Української та Міжнародної федерацій хортингу, майстер спорту міжнародного класу. А загалом в Ірпені – шість залів, де займаються хортингом.

У центрі нашої уваги завжди перебуває дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ). За перші чотири з половиною місяці роботи в Ірпені ми збудували там нове футбольне поле зі штучним газоном, баскетбольний і волейбольний майданчики, тенісний корт із поліуретановим покриттям. Міська рада регулярно виділяє для спортшколи кошти на ремонт і утеплення приміщень та на устаткування.

Також Ірпінська ДЮСШ стала одним із провідних центрів розвитку дитячо-юнацького регбі в Україні. Лише за минулий рік наші регбісти тричі ставали чемпіонами країни в різних вікових групах, здобули перемоги в міжнародних турнірах у Литві й Польщі. Три роки тому юніорська збірна України, основу якої складали восьмеро вихованців нашої спортшколи, перемогла в чемпіонаті Європи. Протягом 2019-го року в Ірпені планується проведення відбіркових зональних змагань і фінальних ігор чемпіонатів України з регбі-15 і регбі-7.

Зауважу, що лише за минулий рік в Ірпінській ДЮСШ підготували двох майстрів спорту України й сімох кандидатів у майстри. 28 вихованців виступали у складі національних юніорських і юнацьких збірних команд України з різних видів спорту.

Ще одна спортивна особливість Ірпеня – розвиток тхеквондо. Двоє братів – Андрій та Роман Страховські – ще в дитинстві захопилися цим видом спорту. Їздили з Ірпеня до Києва, щоб тренуватися. А коли подорослішали – створили клуб олімпійського тхеквондо у рідному місті. Він діє вже майже 20 років.

Наразі практично у всіх дитячих садках Ірпеня створені спортивні групи з тхеквондо для дітей віком від 3 років. Тут виростають талановиті малюки, які потім йдуть до школи олімпійського тхеквондо. Ірпінь вже має своїх чемпіонів України у цьому екзотичному для України вид спорту. Серед них Анна Анастасова, Володимир Шваб, Юлія Хіменчук, Олексій Мостовий. Особлива гордість Ірпеня – Ігор Поєдинок. Він майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи.

Звісно, не всі зможуть, та й не усім потрібно, досягати спортивних зірок. Ставати чемпіонами чи отримувати золоті медалі. Але я переконаний, що підтримувати здоровий спосіб життя може кожен. Для цього ми будуємо в Ірпені спортивну інфраструктуру, надаємо можливості для спортивного розвитку. А наші чемпіони мотивують молодь долучатися до спортивної родини. Тому очікуємо, що в історії Ірпеня буде ще багато переможців.

Інвестиційна рада Ірпеня продовжує залучати партнерів, спонсорів і меценатів для розвитку спортивної інфраструктури в регіоні. Ірпінь також фінансово підтримує наших чемпіонів, бо вважаємо, що спортсмени є «послами» України, які несуть світові позитивні меседжі про нашу державу. Я дуже радий, що в Ірпені та Приірпінні є багато людей, які захоплюються спортом і вкладають кошти в його розвиток.

До речі, цього тижня в нашому місті відбудеться п’ять спортивних подій: Кубок Ірпеня з ММА; чемпіонат України з джиу-джитсу; фінал чемпіонату Київщини з футзалу серед дівчат; відбір на дитячий чемпіонат області з шахів і конференція до 10-річчя заснування хортингу.

Серед подій, які порадують цьогоріч спортивних вболівальників, – Фестиваль спортивного та сучасного танцю «Mega Star 2019»; Меморіальний турнір з футболу пам’яті Володимира Бруховецького; міський етап спортивного дитячого заходу «Олімпійське лелеченя»; Міжшкільна естафета «Біг заради гармонії»; Кубок пам’яті героїв Небесної сотні; Чемпіонат університету ДФС з волейболу; Відкритий всеукраїнський турнір з дзюдо пам’яті Героя України Дмитра Максимова та багато інших потужних спортивних заходів.

Слідкуйте за анонсами, приєднуйтеся і будьте здоровими!