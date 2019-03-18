Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму

Фото: voda.dn.ua

Социально-политическое положение на оккупированных территориях украинского Донбасса стремительно ухудшается. Это уже очевидно не только в Киеве и Москве, но и в головах тех туловищ, которые изображают в этих «народных» бантустанах «власть». Новых источников поступления «финансовых ресурсов» для отжима и «национализации» практически не осталось. При этом, поток поступления денег из-за поребрика для «поддержания штанов» и демонстрации «бурного развития» этих уродливых порождений кремлёвских фантазий, постепенно оскудевает. Более того, в Кремле явно озаботились улучшением контроля и отслеживания того, куда и как расходуются эти средства...

Понятно, что в таких условиях, найти новый источник финансирования для оккупационных администраций сродни крупномасштабному выиграшу в покер, или как говоривал их картавый кумир - «архиважно» и «архижизненно». Но где его взять, этот источник?

Захватившие треть украинского Донбасса орки и их покровители в Кремле, судя по всему, по этому поводу, долго не думали. Им вообще это не свойственно — много думать. «Оценив складывающуюся обстановку», они решили, что новым источником остро необходимых рЫЦпублики финансовых средств может стать в буквальном смысле — водяной источник. А именно — текущая с подконтрольной территории Украины по трубам вода. Для этого, по их «гениальной» мысли, достаточно «национализировать»... сами трубы и сшибать с местного ватного населения и бизнеса деньгу за право к ним приложиться.

В принципе, некая первичная логика в таких рассуждениях и планах всё-таки присутствует. Действительно, данный регион считается водо-дефицитным и самым подходящим методом вышибания бабла с обожающих всё это «народное республиканство» методом действительно есть распределение и контроль водоснабжения. Ибо в тамошних степных и засушливых местах, кроме того факта, что местной промышленности, без которой регион просто окончательно загнётся, требуется вода в неимоверных количествах, лучшим синонимом термина «жизнь» так же есть слово «вода». Таким образом, «сев на трубу с водой», вполне можно стать уникальным и эксклюзивным монополистом по поддержанию жизни в регионе, как в прямом, так и в переносным смысле этого слова. И зашибать, таким образом, просто фантастическую деньгу. Главное — практически гарантировнно...

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Однако, будем реалистами. Исходя из вышесказанного вполне очевидным становится ещё один вывод — кроме зашибания «диких» денег на водяной монополии, само её наличие в регионе представляет собой некий инструмент, или если хотите «водяное оружие», которым можно влиять на всю ситуацию в регионе. На сегодняшний день система водоснабжения всего Донецкого региона, ввиду своего географического расположения и маловодности, единственная в Европе по своей структуре и является неразрывной. Само общее водоснабжение осуществляется государственным предприяием «Вода Донбасса», находящегося на подконтрольной Киеву территории (далее — Коммпания).

В её состав входит 30 обособленных подразделений, в том числе 17 из них расположены на территории «ДНР\ЛНР», 13 – на территории подконтрольной Украине. Все обособленные подразделения Компании связаны технологическим циклом производства и подачи воды, начиная от первичного водозабора из реки Северский Донец (поселок Райгородка в районе н.п.Славянск) и последующим водоснабжением по каналу Северский Донец-Донбасс, далее Южно-Донбасскому водоводу городов, подконтрольных как Украине, так и питекантропам из «народных бантустанов». Потому, разрыв цепочки инфраструктуры водоснабжения без катастрофических социальных и экологических последствий для ВСЕГО региона невозможен.

До сих пор, украинская власть не пользовалась своим монопольным правом на водоснабжения региона (так как водозабор, всё-таки, находится на подконтрольной Украине территории) для того, что бы как-то поменять ситуацию на оккупированных территориях в свою пользу. Компания исправно поставляла туда воду и даже чинила повреждаемые постоянными обстрелами водопроводы и водоводы собственными силами. Более того, находящиеся на оккупированной территории структурные подразделения Компании исправно занимались водоснабжением региона в рамках тех условий, которые им предьявляли бегающие по Донбассу с автоматами орки.

А захватив эти территории, орки захватили и структурные подразделения Компании. На сегодняшний день боевиками захвачено 4 украинских водоканала: в Пантелеймоновке, Ясиноватой, Зугресе и Донецке. Схема контроля над захваченными каналами осуществляется через созданное в «ДНР» так называемое предприятие «ГП Вода Донбасса» (бывший КП «Донецкгорводоканал», который работал, как структурное подразделение Компании в «ДНР» до декабря 2017 года и имел долг перед ней в 400 млн.грн., передан в собственность «ДНР» без правопреемственности и решения о погашении долга). Но даже в таких условиях, Украина не прекратила, исходя из гуманитраных соображений, водоснабжение захваченных орками территорий.

Фото: EPA/UPG

Но, так продолжаться до бесконечности не могло. В конце концов должно было произойти одно из двух. Или Украина прекратила бы поставки воды на оккупированные территории в условиях, когда вода туда поставляется, а деньги за неё исправно собираются боевиками... и у них же остаются, или сами кремлёвские орангутанги рейдернули бы всю, остающуюся на оккупированной территории структуру Компанию и занялись бы водоснабжением самостоятельно.

А финасовые потери Украины за эти «гуманитарные поставки воды» на безоплатной основе, были и есть довольно значительные. По водоканалам от н.п. Славянск на неподконтрольную территорию через систему водопроводов заходит 1120 тис.м.куб. воды в сутки близ н.п. Енакиево, а возвращается на территорию Украины близ н.п. Курахово уже 275 тис.м.куб в сутки. Таким образом, расход поставляемой Украиной воды «любителями русского мира» получается в 845 тис.м.куб в сутки. Соответственно, общая сумма потерь Украины за услуги водообеспечения по ныне действующим тарифам уже составляет 4 млрд.грн.

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Ситуация стала менятся стремительно, когда орки из оккупационных администраций, явно по подсказке из Кремля, оценив преимущества и собственный опыт по захвату 4-х водоканалов, уяснили себе, что практически сидят на «золотой» (точнее — водной) жиле. А действительно, кому не понравится зарабатовать на чужой, к тому же практически бесплатной воде? Как говорится, деньги практически по трубам, в прямом смысле этого слова, текут в карманы боевиков... при полном отстутсвии каких-либо вложений и усилий с их стороны.

Сначала, господин Пушили и присные решили побороться с «критической зависимостью» рЫЦпублики от украинского водоснабжения. Собрали сходняк и разработали соответствующий план. Главная цель — «взятие под контроль» остающихся на оккупированных территориях структурных подразделений Компании (другими словами — тупой рейдерский захват и отжим). При этом, из-за действий оккупационных администраций жители 300 населенных пунктов Донецкой области вполне могут остаться (и скорее всего останутся) без воды уже в ближайшее время.

Фото: EPA/UPG Выдача гуманитарной помощи в Зайцево.

Для того что бы снять с себя ответственность за вполне реальные возможные «коллизии» в будущем, окупанты решили провести целую информационную кампанию с целой серией «тезисов» и постулатов на тему, причин «подталкивающих» их к «национализации» (по сути, к отжиму и захвату). Российские и подконтрольные так называемому «ДНР» СМИ стали активно заниматься разгоном разного рода бредней о деятельности Компании на оккупированных территоииях, которая явно не соответствует действительности.

Например, яко бы УЖЕ осуществлен «официальный» переход прав собственности от КП «Вода Донбасса» под контроль «ГП Вода Донбасса», а власти Украины (Киев) перестала выполнять свои обязательства по выплате зарплаты сотрудникам предприятия «ещё» с 2018 года. Задвигают и такое — руководство украинского предприятия не способно обеспечить своим сотрудникам надлежащие условия дальнейшего трудоустройства, а сами руководители Компании, яко бы получают деньги, тогда, как другим сотрудникам предприятия зарплата удерживается...

Но всего этого бреда показалось мало. Решили применить нечто «кардинальное». Благо всякого стреляющего добра под рукой, блягодаря путинскому «военторгу» и «месторождениям в шахтах» - просто завались. Выглядело это весьма по-орковски. Напомню, кто забыл, 10 января этого года боевики пытались прикрыть собственные «устремления» в области «водоснабжения» сценической постановкой под названием «обстрел ВСУ машины коммунального предприятия «Вода Донбасса» с целью как можно широкого освещения в СМИ «преступлений Вооружённых Сил Украины» перед мирными жителями региона.

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А 13 марта нынешнего года устроили ещё один акт этой постановки, пригласив ремонтников из Компании для ремонта насосной станции вблизи Васильевской и обстреляв их, представив все это за «провокацию украинской армии». На сегодня, Компания компенсировала потери воды с поврежденных в период обстрелов участков водопровода с водохранилища, но из-за обстрелов и затопления шахт в воде присутствуют вредные для жизни элементы (амоний, нитриты, нитраты, хлориды, железо, фтор, марганец, сульфаты). Вообщем, пока орки занимаются «театральным искусством», прикрывая свои небезкорыстные устремления в области водоснабжения, в саму воду, которой пользуются жители региона, попадает значительное количество опасных элементов из таблицы Менделеева...

Далее, вообще, начался цирк. «Администрация» угольного «бантустана» под названием «ДНР» начала намеренно создавать ситуацию с задержкой заработных плат коммунальщикам из Компании, обвиняя в этом украинскую сторону. Яко бы, «хунта» намеренно «кошмарит» своих же рабочих на неподконтрольной ей территории. Ну типа, чисто из вредности и своей «хунтовской сущности». В этой связи, главарь «ДНР» Пушилин «лично провел экстренное совещание», с участием Ананченко и его заместителя, для отработки задачи по «срочной ликвидации критической зависимости от украинского предприятия «Вода Донбасса» путём национализации...»

Последствия этого ватного разгула не заставили себя ждать. В результате «националзации», а проще говоря «отжима», ватнообразными приматами местных водоканалов в городах Тельманово, Комсомольское, Старобешево, Новоазовск уже сейчас существует нехватка работников в их аварийных службах. Соответствующие спецы просто массово увольняются из-за задолженностей по зарплате...

Фото: vokrug.tv Кадр из фильма 'Донбасс. Окраина'

А откуда она берётся, это задолженность, если сотрудники водоканалов, перейдя под контроль «народной рЫЦпублики» уже не подчиняются Украине и Компании? Всё просто, зарплату этим «хитросделанным» водокональцам продолжает платить Компания, ведь формально они её сотрудники. При этом, ватно-образные орки из руководства местных водоканалов с удовольствием, а местами, как например в Макеевке и Горловке, с угрозами и отключениями, сшибают с местного населения платежи за воду.

Но, в тоже время, эти «руководители», заведённые туда оккупационной администрацией, не считают нужным рассчитываться с действительным поставщиком воды, то есть с украинской Компанией. Соответственно сама Компания не может выплатить формально своим сотрудникам, находящимися на оккупированной территори, заработную плату... ибо она, как раз, в значительной степени, должна формироваться с тамошних платежей за воду. Такая вот «национализация» по «днр-овски»...

Чем всё это грозит? А вот чем - окончательная «национализация» орками структурных подразделений украинской Компании, находящихся на оккупированной территории, приведет к тому, что произойдет остановка работы основного водоснабжающего канала и соответственно поставок воды в Донецк, Горловку, Макеевку и другие неподконтрольные города. Городские водоканалы окончательно прекратят рассчитываться с Компанией, эти долги спровоцируют не только задолженность «по зарплате» (эту орки ещё смогут с грехом пополам выплатить), а несомненно, сформируют и задолженность по электроэнергии.