Мираж нашего времени

Новый спектакль в великолепном харьковском совершенно не академическом театре «Может Быть» (спектакли идут на малой сцене ХАТОБа и в Доме актёра) — лирический вираж «Мираж» Сергея Аксёнова (автор и режиссёр).

Харьков 1974-го (изумительные редкие документальные кадры — ностальгия!), 2018-го и... 2048-го.

Мудрая и добрая, очень сентиментальная фантастика. Размышления об истинных ценностях и том, что их обычно у нас подменяет.

Главный герой встречает своего будущего противного тестя совсем молодым (нечто похожее было в «Зеркале для героя» — советском фильме, предвосхитившем знаменитый американский «День сурка», но уже после «Назад в будущее»).

Герои меняют свою жизнь, исправляя ошибки в прошлом.

«Это Вы хотите позвонить с калькулятора?» — спрашивает, глядя как на сумасшедшего, у нашего современника его тесть из 1974-го перед тем, как позвать на концерт Высоцкого.

Пересказать невозможно, это надо смотреть. Утирая сопли — по-другому не получится.

В строгом Харькове заслужить на премьере долгие аплодисменты стоящего зала — и цветы, и искреннее «Браво!» — может сегодня редкий драматический театр. Но у «Может Быть» так всегда — исключительно тепло были приняты и потрясающая «Империя ангелов», и чудесный «Город знакомств», и невероятное «Стаккато», где 5 актёров исполняют, кажется, 2-3 десятка совершенно разных ролей, и недавние — один лучше другого — «История любви», «Проект Жена», «Станция Бесконечная»...

Отдельно — об исполнителе главной роли. Антон Жиляков, будучи ведущим артистом этого театра, ещё и продолжает — вместе с женой — дело тестя (да, опять тесть!) Василия Евгеньевича Сидина, основавшего театр детей-инвалидов «Тимур». Я уже писал об этом уникальном Театре в статьях «Тимур... Нет, Василий...» и «Час истины», честно сообщая — и повторяю это опять,— что на его спектаклях присутствует в зале лично Бог.

Новая пьеса, которую даёт «Тимур», называется «Чудо», премьера в ДК строителей 23 марта в 12 и 15.

Там — главная жизнь Антона Жилякова и всей его семьи.

Там действительно чудо, чудо нашего времени, место для катарсиса.

Напомню одну из своих статей о нём — только небольшой фрагмент:

«Паренек из детдома Сеня, в карточке которого присутствует стандартная фраза «Прогноз неблагоприятен», упросил священника исповедовать его вне очереди:

— Это я взял кошелек. Я украл... Я — свинья!

— Нет, ты не свинья. Ты человек! Просто верни и попроси прощения...

— У Бога? — Да. И у той, у кого взял...»

Это — из спектакля «Пожалуйста, живи!»

О нём же:

«Среди публики очень много молодежи, но никаких смешков или улыбок. Я таких лиц у ребят такого возраста никогда не видел. Всё же у этой страны есть будущее, и Бог нас не бросит.

Никто не хлопал, все просто встали и молча стояли, когда закончилось.

— Где можно пожертвовать? — Вон там ящичек на столике... Спасибо Вам от деток, вот календарик возьмите: «Бог — хранитель твой»

Вот реквизиты для пожертвований:

ХГБФ «Тимур», г.Харьков, ул. Чаадаева, 25.

ЕДРПОУ 24670900, МФО 351005, р.с. 26000035911000 в АКиБ «Укрсиббанк» г. Харькова.

Так можно прикоснуться к Чуду.

Это тоже как бы МИРАЖ. Мираж нашей суровой эпохи. Но пока это есть — есть и Украина. Настоящая.