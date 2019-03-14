Модернізуємо й розвиваємо бібліотеки в Гадяцькому районі

Протягом багатьох століть ми сприймаємо бібліотеки , як осередок культурно-освітнього розвитку, знання, в яких черпаються з книг. Ще відомий німецький філософ Лейбніц повторював, бібліотеки — це скарбниці всіх багатств людського духу.

Фото: пресс-служба президента

Ми піклуємося, щоб в нашому районі жили культурні й освічені мешканці, тому взяли курс на модернізацію бібліотек Гадяччини.

Відомо, що після реформи децентралізації, громади отримали значні ресурси та повноваження. Разом з тим, до органів місцевого самоврядування перейшла величезна відповідальність за підвищення якості життя людей, за всебічний розвиток громади, в тому числі і культурний.

Кілька років тому в Гадяцькому районі культурно-освітні заклади перебували в жалюгідному стані. Якщо в будинках культури ще «жевріло» життя, то бібліотеки взагалі перебували у занепаді: потребували ремонту та оновлення як книжкового фонду, так і матеріально-технічної бази. Але ми знайшли шляхи вирішення «бібліотечної проблеми».

За останні чотири роки, у приміщеннях бібліотечних установ, вдалося провести ремонтні роботи та впровадити енергозберігаючі заходи. Пріоритетним напрямком розвитку стала їх комп’ютеризація. Вже 32 сільські бібліотеки із 37-ми мають комп’ютерне обладнання з доступом до мережі Інтернет, що значно розширило асортимент бібліотечних послуг.

Тепер бібліотекарі можуть допомогти сільським жителям скористатися електронними ресурсами в оформленні різноманітних довідок, витягів тощо. У цьому напрямку вони активно співпрацюють із ЦНАПом, пенсійним фондом та Бюро правової допомоги. А ще брали участь в «Бюджеті участі», зокрема в підготовці проектів своїх громад та в організації електронного голосування. Тож сьогодні бібліотеки Гадяцького району стають поліфункціональними. Вони надають все більше послуг і долучаються до багатьох напрямків суспільного життя. А це і є шлях до успіху.

Я можу впевнено сказати, що завдяки реформі децентралізації, бібліотеки вийшли на новий рівень життя. Зараз бібліотеки перетворилися на своєрідні культурні центри, які працюють для потреб людей.