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Об’єкти соціальної сфери Полтавської області у небезпеці

Процес децентралізації не зупинити. Зараз, у зв’язку з ліквідацією районних рад та утворенням об’єднаних територіальних громад, всі районні структури та об’єкти соціальної сфери переходять на баланс ОТГ. Відтепер власниками шкіл та садочків є не районний відділ освіти, а власне територіальна громада. Сільські ради, будинки культури та бібліотеки — все переходить у розпорядження громад.

Для прикладу. На території колишнього Гадяцького району є 6 ОТГ: Гадяцька міська, Краснолуцька, Петрівсько-Роменська, Сергіївська, Великобудищанська та Лютенська сільські громади. Із 1 січня 2021 року всі новостворені ОТГ стають одноосібними власниками об’єктів соціальної сфери, але до цього часу вони не мають повноважень вести будь-яку документацію, яка стосується цих об’єктів. Та все ж вони були, є і залишаються активними споживачами природного газу та електроенергії. Тобто, після того, як громада стає власником об’єкту соціальної сфери, повинна відбутися тендерна процедура, яка триває в середньому 20 днів. Із 6 громад нашого краю 2 (Великобудищанська та Лютенська) не встигають укласти договори на розподіл природного газу та користування електроенергією. Тобто із 1 січня 2021 року ПрАТ «Гадячгаз» та АТ «Полтаваобленерго» мають припинити постачання цих двох важливих ресурсів до дитячих садків, шкіл, сільських рад, будинків культури та бібліотек, бо жодного звернення для оформлення документів від сільських рад не було до цього часу. Це тягне за собою порушення законодавства у вигляді несанкціонованого відбору природного газу і споживання електроенергії та накладанням штрафних санкцій. Тож мав розмову із головою правління ПрАТ «Гадячгаз» Дмитром Шестерненко щодо безперебійного газопостачання та заступником голови Полтавської облдержадміністрації Євгеном Грековим для відпрацювання єдиного механізму вирішення проблем із газо- та електропостачанням у громадах.

Обговоривши ці проблеми із депутатом Полтавської обласної ради Русланом Стройним ми з’ясували, що зараз така ситуація спостерігається на території всієї Полтавської області. Тож я прийняв рішення підготувати листа голові Полтавської обласної державної адміністрації Олегу Синєгубову, Міністру розвитку громад та територій України Олексію Чернишову та Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю з проханням посприяти у вирішенні критичного питання для багатьох об’єднаних територіальних громад області. Адже за період канікул системи життєзабезпечення об’єктів соціальної сфери без опалення та електроенергії просто можуть вийти з ладу під дією низьких температур. Саме тому ми зараз б’ємо у всі дзвони, щоб звернути увагу на проблеми кожної новоствореної об’єднаної територіальної громади Полтавської області.

Олексій Матюшенко Олексій Матюшенко , депутат Полтавської обласної ради
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