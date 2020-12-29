Чотири помилки у інтерв‘ю міністра Шкарлета

Радимо зробити новому міністру роботу над помилками.
1. Неправильно давати перше велике інтерв‘ю виданню з неоднозначною репутацією.
Обурює, що інтерв‘ю вийшло на майданчику strana.UA, яке асоціюється з проросійськими силами.
Міністр освіти одразу закладає негативний прецедент для міністра, який мав би об‘єднувати країну.
2. Неправильно без аргументів критикувати систему ЗНО.
Маніпуляції навколо ЗНО - викликають однозначну реакцію, геть руки від системи, яка продемонструвала свою ефективність, як прозорий спосіб оцінювання результатів!
3. Неправильно плутати ймовірні особисті думки з законами України.
Закон України потрібно виконувати, законом чітко передбачено потребу проведення декомунізації, і не виконавчому органу та її очільнику ставити під сумнів виконання в потребу проведення декомунізації та в подальшому деколонізації.
4. Неправильно іти у фарватері кремлівських мислевірусів про двомовність.
Освітянська громада буде чітко реагувати на прояви антиукраїнської політики, послаблення захисту української мови. Не варто починати з маніпуляцій навколо поняття громадянина України та його прав щодо захисту на спілкування рідною мовою у побуті.
Тож, пане Міністре, зосередьтеся на конкретних освітніх справах і, як належить очільнику, докладайте зусиль саме в цій царині.
Раджу вам іти на перездачу інтерв'ю. На коригувальну роботу.