Чотири помилки у інтерв‘ю міністра Шкарлета

Шкарлет або стане Міністром освіти Української держави, або ми всі разом допоможемо йому позбавитися нелегкої міністерської посади.

Радимо зробити новому міністру роботу над помилками.

1. Неправильно давати перше велике інтерв‘ю виданню з неоднозначною репутацією.

Обурює, що інтерв‘ю вийшло на майданчику strana.UA, яке асоціюється з проросійськими силами.

Міністр освіти одразу закладає негативний прецедент для міністра, який мав би об‘єднувати країну.

2. Неправильно без аргументів критикувати систему ЗНО.

Маніпуляції навколо ЗНО - викликають однозначну реакцію, геть руки від системи, яка продемонструвала свою ефективність, як прозорий спосіб оцінювання результатів!

Фото: Макс Требухов

3. Неправильно плутати ймовірні особисті думки з законами України.

Закон України потрібно виконувати, законом чітко передбачено потребу проведення декомунізації, і не виконавчому органу та її очільнику ставити під сумнів виконання в потребу проведення декомунізації та в подальшому деколонізації.

4. Неправильно іти у фарватері кремлівських мислевірусів про двомовність.

Освітянська громада буде чітко реагувати на прояви антиукраїнської політики, послаблення захисту української мови. Не варто починати з маніпуляцій навколо поняття громадянина України та його прав щодо захисту на спілкування рідною мовою у побуті.

Тож, пане Міністре, зосередьтеся на конкретних освітніх справах і, як належить очільнику, докладайте зусиль саме в цій царині.

Раджу вам іти на перездачу інтерв'ю. На коригувальну роботу.