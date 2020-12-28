Ядерна зброя в Криму: розміщувати не можна заборонити. Де і хто поставить кому?

Після незаконної анексії та окупації Росією українського півострова Крим, він став територію свавілля. І це стосується не лише прав і свобод людей, які стали заручниками агресії Кремля , а й норм міжнародного права та всеохоплюючої безпеки. Україна вкотре, вустами свого міністра оборони Андрія Тарана в інтерв'ю турецьким виданням Anadolu та Demirören, заявила про підготовку Росії до розміщення ядерної зброї в Криму. За словами Андрія Тарана, це «становить серйозну небезпеку для всієї Європи і цивілізованого світу».

Фото: EPA/UPG

Майже відразу після анексії, влітку 2014 року, головний редактор кримського порталу BlackSeaNews Андрій Клименко під час візиту до штаб-квартири НАТО повідомив, що в Криму ядерні боєголовки вже є. За словами журналіста, в районі радянської бази зберігання ядерної зброї Кізіл-Таш, що в горах між Судаком та Феодосією, фіксується підвищена активність. Крім цього, в Крим були передислоковані два полки стратегічних бомбардувальників, ввезені ракетні комплекси «Іскандер» та ракетні комплекси берегового базування «Бастіон», здатні нести ядерні боєголовки. І подібні повідомлення часто-густо з’являлися протягом останніх шести років як в українських, так і зарубіжних медіа.

Проте Москва всюди заявляла та продовжує заявляти, що в України немає доказів цього. Так, Росія інколи вміє проводити надсекретні операції. В лютому 2014 року Україна так само не мала доказів того, що РФ планує захопити Крим та Донбас. Однак відсутність цих доказів не завадила агресору реалізувати свої плани. Гадаю, цього разу вже самій Росії треба надати докази, що ядерної зброї в Криму немає, а не Україні, яка не контролює цю територію, доводити що вона там є. Гарантувати ж, що на півострові ніколи не буде ядерного озброєння може лише Україна після деокупації Криму. Не можна визнавати окупацію Криму, не можна дозволити перетворити його на військовий плацдарм, не можна на півострові розміщувати ядерну зброю – однозначний вердикт. Визнаю, що без підтримки світової спільноти, наших партнерів та союзників нуклеїзацію Кримського півострова зупинити неможливо. Втім, це критично важливо зробити. Бажано раз і назавжди, створивши в Чорному морі зону, вільну від ядерної зброї, як це вже зроблено в Латинській Америці, Карибському басейні, південній частині Тихого океану, Південно-східні Азії, Африці та Центральній Азії.

Ми віримо в те, що жодне порушення, жоден злочин як проти України, так і проти наших громадян, не залишиться безкарним. 14 грудня Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі, після попереднього аналізу подій під час Майдану, захоплення та окупації Криму і війни в Донбасі оприлюднив новий звіт щодо ситуації в Україні. Зокрема, встановлено, що в Криму Росією були вчинені такі злочини, як депортації, вбивства, тортури, викрадення, примус до служби в армії країни-окупанта тощо. Прокурори МКС заявляють про наявність підстав порушити справи щодо вказаних подій. Це рішення означає, що ми стали ще на крок ближчими до справедливості та покарання винних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності, порушеннях міжнародних конвенцій, які були вчинені агресором на території України, зокрема й на Кримському півострові.

Президент Володимир Зеленський та вся команда влади, Генеральний прокурор та Офіс Генерального прокурора і надалі якнайдетальніше інформуватимуть Міжнародний кримінальний суд про події в Україні на окупованих територіях та районах, охоплених війною. Гарантуємо усю необхідну співпрацю з боку України.

Міжнародний кримінальний суд може притягнути до відповідальності саме осіб, які винні у воєнних злочинах, злочинах проти людяності, у порушенні законів і звичаїв, що застосовуються у збройних конфліктах у встановлених рамках міжнародного права. У світі не існує вічних режимів та незмінних обставин. Тому злочинцям не варто сподіватися, що хтось із них зможе врятуватися на території Росії, якщо вона просто відмовиться співпрацювати з МКС.

Механізм Міжнародного кримінального суду - це типовий міжнародний інструмент, який може довго розпочинати свій рух, але коли рух почався, його не зупинити. Так само не зупинити й Україну на шляху до миру та відновлення своєї територіальної цілісності.