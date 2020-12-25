Україна блокуватиме будівництво опріснювальної станції в окупованому Криму, - Кулеба

Україна блокуватиме реалізацію проекту з будівництва опріснювальної станції в окупованому Криму.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що окупаційна адміністрація півострова хоче залучити до проєкту велику міжнародну компанію.

"Раніше була заява незаконноїокупаційної "влади" в Криму про залучення великої міжнародної компанії для реалізації технології опріснення води. Ми обов'язково знайдемо цю компанію і будемо їй заважати реалізувати цей проект", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що він задоволений реакцією Російської Федерації на створення міжнародної платформи для обговорення з партнерами деокупації Криму.