Служба безпеки України попередила антиукраїнську діяльність громадян України, пов’язану зі створенням незаконних органів державної влади.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Зокрема, у межах відкритих кримінальних проваджень задокументовано вказані факти в діях представників так званого "народовладдя", - йдеться в повідомленні.
Діяльність зловмисників координували з-за кордону. В якій саме області діяли зловмисники – не повідомляється.
Під час обшуків правоохоронці вилучили магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, оргтехніку, мобільні пристрої та друковані матеріали, в яких містяться заклики до насильницького повалення конституційного ладу.
В деяких зловмисників також вилучили зброю.
Нагадаємо, у жовтні СБУ не допустила проведення незаконного місцевого референдуму на Харківщині. Депутати разом із селищним головою хотіли зробити центром нової ОТГ саме їх населений пункт та легітимізувати рішення через "референдум".