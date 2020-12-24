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СБУ заблокувала створення фейкових органів державної влади

Діяльність зловмисників координували з-за кордону.

Служба безпеки України попередила антиукраїнську діяльність громадян України, пов’язану зі створенням незаконних органів державної влади.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Зокрема, у межах відкритих кримінальних проваджень задокументовано вказані факти в діях представників так званого "народовладдя", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Діяльність зловмисників координували з-за кордону. В якій саме області діяли зловмисники – не повідомляється. 

Під час обшуків правоохоронці вилучили магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, оргтехніку, мобільні пристрої та друковані матеріали, в яких містяться заклики до насильницького повалення конституційного ладу.

Фото: пресслужба СБУ

В деяких зловмисників також вилучили зброю.

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, у жовтні СБУ не допустила проведення незаконного місцевого референдуму на Харківщині. Депутати разом із селищним головою хотіли зробити центром нової ОТГ саме їх населений пункт та легітимізувати рішення через "референдум".

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