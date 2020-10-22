СБУ не допустила проведення незаконного місцевого референдуму на Харківщині

Депутати разом із селищним головою хотіли зробити центром нової ОТГ саме їх населений пункт та легітимізувати рішення через "референдум".

Служба безпеки України виявила спробу захоплення влади шляхом проведення незаконного місцевого референдуму у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що селищний голова одного з населених пунктів Лозівського району Харківської області 21.09.2020 підписав незаконне рішення сесії ради про призначення місцевого референдуму для створення об’єднаної територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що депутати разом із селищним головою вирішили, що нова територіальна громада, центром якої повинен був стати саме їх населений пункт, має об’єднати ще сім сусідніх сіл. Через проведення «референдуму» депутати планували надати своєму рішенню статус легітимного.

За фактом події відкрили кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

На момент початку роботи комісій з проведення місцевого референдуму правоохоронці почали слідчі дії для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, а також вилучення речових доказів.

Нагадаємо, вчора СБУ викрила посадовців ДАБІ на незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів. За даними слідства, до організованої групи входили колишні й діючі чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади. Для проведення оборудки фігуранти використовували підконтрольні «консалтингові» комерційні структури. Вони виступали посередниками між будівельними комерційними структурами та посадовцями ДАБІ під час їх «переговорів» щодо отримання дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єкта в експлуатацію. Роль комерційних структур полягала у наданні «позитивного» рішення щодо видачі документації