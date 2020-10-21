Правоохоронці інсценували викрадення доньки блогерки, за повернення якої зловмисники мали отримати 200 тисяч доларів США. 21 жовтня у селі Білогородка Київської області поліцейські затримали членів угруповання під час отримання коштів.

Фото: пресцентр МВС

Про це інформує пресцентр МВС.

"Поліцейські отримали інформацію, що невідомі планують викрасти малолітню дитину з метою отримання викупу та підшукують для цього виконавця. Також встановлено, що вони планують скоїти і розбійний напад на конвертаційний центр", - сказано в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 146 (підготовка до викрадення людини) та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 (підготовка до розбійного нападу) Кримінального кодексу України. Поліцейські розпочали оперативно-розшукові та слідчі дії і встановили зловмисників. Встановлено, що вони ретельно готувалися до вчинення злочину, зокрема орендували будинок, в якому планували утримувати дитину.

Аби попередити викрадення малолітньої дитини, правоохоронці повідомили батькам про злочинні наміри фігурантів та інсценували викрадення.

Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів та облаштування конвертаційного центру.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Фото: пресцентр МВС

Фото: пресцентр МВС

Раніше повідомляли, що на Харківщині етнічна злочинна група викрала чоловіка і вимагала 20 тис. за його звільнення.