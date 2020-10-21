Правоохоронці інсценували викрадення доньки блогерки, за повернення якої зловмисники мали отримати 200 тисяч доларів США. 21 жовтня у селі Білогородка Київської області поліцейські затримали членів угруповання під час отримання коштів.
Про це інформує пресцентр МВС.
"Поліцейські отримали інформацію, що невідомі планують викрасти малолітню дитину з метою отримання викупу та підшукують для цього виконавця. Також встановлено, що вони планують скоїти і розбійний напад на конвертаційний центр", - сказано в повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 146 (підготовка до викрадення людини) та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 (підготовка до розбійного нападу) Кримінального кодексу України. Поліцейські розпочали оперативно-розшукові та слідчі дії і встановили зловмисників. Встановлено, що вони ретельно готувалися до вчинення злочину, зокрема орендували будинок, в якому планували утримувати дитину.
Аби попередити викрадення малолітньої дитини, правоохоронці повідомили батькам про злочинні наміри фігурантів та інсценували викрадення.
Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів та облаштування конвертаційного центру.
Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.
Раніше повідомляли, що на Харківщині етнічна злочинна група викрала чоловіка і вимагала 20 тис. за його звільнення.