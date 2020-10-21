Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
У Зеленського відреагували на рішення суду щодо книги про справу Стуса
У Зеленського відреагували на рішення суду щодо книги про справу Стуса
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Американська національна газета USA Today вперше в історії висловилася на підтримку одного з кандидатів у президенти
Американська національна газета USA Today вперше в історії висловилася на підтримку одного з кандидатів у президенти
Степанов у Раді назвав найгірший сценарій розвитку епідемії коронавірусу в Україні
Степанов у Раді назвав найгірший сценарій розвитку епідемії коронавірусу в Україні
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Справа Саркозі: висока ціна дорогої дружби з Каддафі
Справа Саркозі: висока ціна дорогої дружби з Каддафі
​Зеленський: Україна починає будувати дві військові бази для захисту Чорноморського регіону (оновлено)
​Зеленський: Україна починає будувати дві військові бази для захисту Чорноморського регіону (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві чоловік напідпитку ножем поранив двох пасажирів автобуса

35-річного харків’янина затримали.

Столичні правоохоронці затримали харків’янина, який у стані алкогольного сп’яніння поранив ножем двох пасажирів рейсового автобуса.

Пресслужба поліції Києва інформує, що по спецлінії 102 звернувся водій автобуса з проханням вжити заходів до чоловіка, який поранив ножем пасажирів. 

Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння й агресивно поводився.

"Він чіплявся до інших осіб, а чоловік, який сидів поруч із ним, хотів його заспокоїти. На це зловмисник дістав ніж і почав провокувати опонента на бійку. Під час штовханини фігурант завдав 34-річному потерпілому різану рану руки, а коли кинувся навтьоки, то поранив палець на руці ще й жінці", - сказано в повідомленні.

Усім постраждалим лікарі надали першу медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Наряд поліції охорони затримав фігуранта неподалік від місця скоєння злочину. Патрульні  провели тест для встановлення стану сп'яніння чоловіка, драгер показав 1,8 проміле. Також поліцейські вилучили ніж зі слідами крові.

35-річного раніше несудимого чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили правопорушнику про підозру за статтею "хуліганство". Поліцейські звернулися до Голосіївського районного суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 14 жовтня в Києві з ножем напали на учасника ООС, волонтера партії "УДАР". Хлопець потрапив до реанімації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також