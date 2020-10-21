Столичні правоохоронці затримали харків’янина, який у стані алкогольного сп’яніння поранив ножем двох пасажирів рейсового автобуса.

Пресслужба поліції Києва інформує, що по спецлінії 102 звернувся водій автобуса з проханням вжити заходів до чоловіка, який поранив ножем пасажирів.

Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння й агресивно поводився.

"Він чіплявся до інших осіб, а чоловік, який сидів поруч із ним, хотів його заспокоїти. На це зловмисник дістав ніж і почав провокувати опонента на бійку. Під час штовханини фігурант завдав 34-річному потерпілому різану рану руки, а коли кинувся навтьоки, то поранив палець на руці ще й жінці", - сказано в повідомленні.

Усім постраждалим лікарі надали першу медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Наряд поліції охорони затримав фігуранта неподалік від місця скоєння злочину. Патрульні провели тест для встановлення стану сп'яніння чоловіка, драгер показав 1,8 проміле. Також поліцейські вилучили ніж зі слідами крові.

35-річного раніше несудимого чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили правопорушнику про підозру за статтею "хуліганство". Поліцейські звернулися до Голосіївського районного суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 14 жовтня в Києві з ножем напали на учасника ООС, волонтера партії "УДАР". Хлопець потрапив до реанімації.