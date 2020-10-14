У центрі Києва спецпризначенці КОРДу затримали двох грузинів, які грабували клієнтів обмінників (оновлено)
У центрі Києва спецпризначенці КОРДу затримали двох грузинів, які грабували клієнтів обмінників (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з представниками британської розвідки
Зеленський розповів деталі розмови з представниками британської розвідки
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
Зеленський оголосив перше питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський оголосив перше питання всенародного опитування (оновлено)
(В)опрос дня
(В)опрос дня
Конституция против революции: как Лукашенко и Путин пытаются умиротворить Беларусь
Конституция против революции: как Лукашенко и Путин пытаются умиротворить Беларусь
​Партію Шарія фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта, - Bihus.info
​Партію Шарія фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта, - Bihus.info
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві з ножем напали на учасника ООС: хлопець в реанімації

Нападника затримали, зараз тривають слідчі дії.

У Києві з ножем напали на учасника ООС: хлопець в реанімації
Фото: Piter.tv

У Києві з ножем напали на учасника ООС. Хлопець перебуває в реанімації у критичному стані.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києві Віталій Кличко.

"Друзі! Сьогодні, у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії "УДАР" – молодого хлопчину Станіслава, який роздавав на вулиці газету. Хлопець, учасник АТО/ООС, в критичному стані перебуває в реанімації однієї зі столичних лікарень", - написав Кличко.

Як повідомили очевидці події, Станіслав поводився чемно, попри агресивну поведінку перехожого, що чіплявся до інших волонтерів. Коли хлопець відвернувся, чоловік дістав ножа та наніс Станіславу проникаюче поранення в шию.

Хлопця забрала швидка, зараз лікарі борються за його життя.

За словами Кличка, нападника затримали, зараз тривають слідчі дії.

Прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що нападника затримали за ст. 208 КПК України. Зараз йому готується повідомлення про підозру у замаху на умисне вбивство. Завтра суд вирішить питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у вересні у Києві невідомі побили колишнього політв’язня Кремля Балуха. Він перебуває у лікарні, вже опритомнів і намагається говорити, але все ще залишається дуже слабким.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також