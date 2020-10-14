У Києві з ножем напали на учасника ООС: хлопець в реанімації

У Києві з ножем напали на учасника ООС. Хлопець перебуває в реанімації у критичному стані.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києві Віталій Кличко.

"Друзі! Сьогодні, у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії "УДАР" – молодого хлопчину Станіслава, який роздавав на вулиці газету. Хлопець, учасник АТО/ООС, в критичному стані перебуває в реанімації однієї зі столичних лікарень", - написав Кличко.

Як повідомили очевидці події, Станіслав поводився чемно, попри агресивну поведінку перехожого, що чіплявся до інших волонтерів. Коли хлопець відвернувся, чоловік дістав ножа та наніс Станіславу проникаюче поранення в шию.

Хлопця забрала швидка, зараз лікарі борються за його життя.

За словами Кличка, нападника затримали, зараз тривають слідчі дії.

Прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що нападника затримали за ст. 208 КПК України. Зараз йому готується повідомлення про підозру у замаху на умисне вбивство. Завтра суд вирішить питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у вересні у Києві невідомі побили колишнього політв’язня Кремля Балуха. Він перебуває у лікарні, вже опритомнів і намагається говорити, але все ще залишається дуже слабким.