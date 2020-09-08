У Києві невідомі побили колишнього політв’язня Кремля Балуха (оновлено)

Колишнього кримського політв’язня Кремля Володимира Балуха знайшли сьогодні вранці побитим - це зробили вночі невідомі.

Про це повідомив колишній політв’язень, режисер Олег Сенцов.

"Володимир Балух був побитий сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються", - написав він.

Пізніше Сенцов додав, що в Балуха зламані рука та ключиця.

Наразі загрози його життю немає.

Оновлено. Офіс Президента вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня Балуха та вимагає від Національної поліції швидкого та повного розслідування цього злочину. Про це повідомляє пресслужба "ОП".

"Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема - політична", - наголошується у поовідомленні.

"Вуличне насильство в Україні останніми роками досягло загрозливого масштабу. Злочинці відчули, що принцип невідворотності покарання не працює. Очікуємо від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях та превенції правопорушень", - заявили в ОП.

Нагадаємо, Володимир Балух після окупації Криму Росією публічно висловлювався про те, що включення півострова до складу РФ є незаконним. На знак протесту в березні 2014 року він вивісив державний прапор України на даху свого будинку. Після цього окупаційна влада півострова почала його переслідувати.

У серпні 2017 року російський суд засудив Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні та штрафу в розмірі 10 тис. рублів. Його звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку.

У липні 2018 року той самий суд засудив Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів у другій кримінальній справі - про дезорганізацію роботи ізолятора тимчасового тримання. Цю справу проти Балуха порушили через заяви начальника СІЗО в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який заявив, що Балух його побив.

Балуха звільнили 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією у форматі "35 на 35".

З 29 березня 2019 року Балух перебував у російській виправній колонії №4 міста Торжок Тверської області. Після того, як до нього не допустили представника консульства України у РФ, він 27 червня 2019 року оголосив голодування.

Уперше Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови ув'язненого від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав його вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), який підтримував "балансування на нульовій позначці". Балух припинив голодування 9 жовтня під час етапування в Росію.