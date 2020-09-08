В акції беруть участь близько 50 людей.

Фото: Lb.ua

Внутрішньо переміщенні особи влаштували мітинг під Офісом президента з вимогою запустити державну підтримку в забезпеченні житлом вимушених переселенців.

Акція називається "Ось моя країна! А де мій дім?", повідомив кореспондент LB.ua. На акцію зібралося близько 50 людей.

Серед вимог - доступне кредитування з низькою процентною ставкою.

Зазначається, що учасники мітингу запропонують різні альтернативні варіанти виходу із ситуації.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Кабмін затвердив порядок пільгового кредитування на придбання житла внутрішньо переміщеними особами та учасниками бойових дій на Донбасі.

Згідно з умовами, кредит надається терміном до 20 років, а відсоткова ставка складає 3% річних.

Отримати кредит можна на квартиру, якщо житло прийнято в експлуатацію не більш ніж 25 років тому та реконструйовано не пізніше як 15 років тому.

Також наприкінці жовтня 2019 уряд виділив 300 млн гривень на житло для переселенців і ветеранів. Коштів мало вистачити на 950 родин.