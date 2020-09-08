Один з найвідоміших дикторів України Микола Козій помер

7 вересня помер один з найвідоміших українських дикторів, радіоведучий і актор дубляжу Микола Козій. Йому було 79 років.

Про смерть Миколи Козія повідомив керівник "Суспільного радіомовлення", генеральний продюсер "UA:Українське радіо" Дмитро Хоркін.

"Помер Микола Козій - легендарний диктор Українського радіо та перший бренд-войс телеканалу 1+1. Йому було 79 років. Голос епохи. Світла пам'ять, Маестро", - написав Хоркін у фейсбуці.

Микола Козій народився 19 червня 1941 року. Його вважали одним із найкращих українських радіодикторів.

Микола Козій озвучував українською мовою Томос про надання автокефалії Православній церкві України, читав текст для першої україномовної Біблії в аудіоформаті. Озвучив безліч аудіокниг, десятки популярних телесеріалів і програм. Зокрема, Козій брав участь у дублюванні і озвучуванні фільмів "Король говорить", "Ноїв ковчег", телесеріалів "Альф", "Коломбо" та інших.