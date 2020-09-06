У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
У Білорусі стався потужний вибух на фабриці
У Білорусі стався потужний вибух на фабриці
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
Філатова облили зеленкою
Філатова облили зеленкою
Французький актор Депардьє прийняв православ’я
Французький актор Депардьє прийняв православ’я
На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку
На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку
Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
ГоловнаСуспільствоПодії

У Чернівцях Seat на переході збив 15-річну дівчинку, вона померла у "швидкій"

За кермом був 26-річний чоловік.

У Чернівцях Seat на переході збив 15-річну дівчинку, вона померла у "швидкій"
Фото: Національна поліція

У Чернівцях 26-річний водій автомобіля Seat збив на пішохідному переході 15-річну дівчинку, вона померла у "швидкій". Про це повідомили в обласній поліції.

Аварія сталася 6 вересня на проспекті Незалежності.

"Поліцейські встановили, що 26-річний водій «Seat» перевищив допустиму швидкість руху, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на 15-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по пішохідному переході", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Під час надання медичної допомоги дівчина померла.

Водія затримали. Призначено низку експертиз. Вирішується питання повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу. 

Справу відкрито за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, учора 18-річний син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" збив на переході 11-річного хлопчика.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також