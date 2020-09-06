У Чернівцях Seat на переході збив 15-річну дівчинку, вона померла у "швидкій"

За кермом був 26-річний чоловік.

У Чернівцях 26-річний водій автомобіля Seat збив на пішохідному переході 15-річну дівчинку, вона померла у "швидкій". Про це повідомили в обласній поліції.

Аварія сталася 6 вересня на проспекті Незалежності.

"Поліцейські встановили, що 26-річний водій «Seat» перевищив допустиму швидкість руху, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на 15-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по пішохідному переході", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Під час надання медичної допомоги дівчина померла.

Водія затримали. Призначено низку експертиз. Вирішується питання повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Справу відкрито за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, учора 18-річний син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" збив на переході 11-річного хлопчика.