На Луганщині двоє бійців ООС зникли при гасінні лісової пожежі

З відкритим вогнем продовжують боротись біля Луганського та Лобачевого.

На Луганщині шукають двох військовослужбовців, які зникли під час гасіння пожежі біля Верхньоторецького. Про це повідомили в штабі Операції Об’єднаних сил.

"Станом на ранок [6 вересня] ліквідовано вогонь поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають", - йдеться у повідомленні.

Впродовж останньої доби вдалось ліквідувати пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.

Рятувальники спільно з військовими продовжують гасити пожежу поблизу Луганського.

ДСНС звітує, що станом на ранок 6 вересня відкритий вогонь є біля села Лобачеве. Загрози населеному пункту немає. Рятувальники створили 12 мінералізованих смуг для захисту місцевого газорозподільного пункту.

Всього на території області до гасіння пожеж залучено 359 осіб та 90 одиниць техніки.

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі почалися масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду.

До гасіння вогню залучили підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрили для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

У штабі ООС повідомили, що під час гасіння пожеж на Луганщині постраждали двоє військових, 3 вересня - один військовий загинув.

Командування ООС вважає, що причиною пожеж у Луганській області є навмисний підпал.