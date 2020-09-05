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Син кандидата в мери Кривого Рогу збив на переході 11-річного хлопчика

У дитини закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, перелом плечової кістки і численні забої.

Син кандидата в мери Кривого Рогу збив на переході 11-річного хлопчика
Фото: Алексей Таймурзин \ Facebook

18-річний син кандидата у мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика збив на пішохідному переході 11-річного хлопчика. Про це написав Дмитро Шевчик у фейсбук.

Аварія сталася ввечері 4 вересня.

"У двох сім'ях сталася біда. У сім'ї 11-річного хлопчика Сашка і моєї. Мій син Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила Сашу", - розповів Шевчик.

Хлопчик знаходиться у відділенні нейрохірургії Дитячої обласної лікарні у Дніпрі. У нього закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки і численні забої.

За словами Шевчика, його син не збирався тікати з місця ДТП, викликав швидку допомогу, був тверезий, пройшов медичний огляд і співпрацював з поліцією. 

У поліції ДТП поки що не коментували. 

Фото: Алексей Таймурзин Facebook

Фото: Алексей Таймурзин Facebook

Нагадаємо, суд заарештував майора, який збив трьох курсанток на території військового коледжу. Військовий перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння.

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