У дитини закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, перелом плечової кістки і численні забої.

18-річний син кандидата у мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика збив на пішохідному переході 11-річного хлопчика. Про це написав Дмитро Шевчик у фейсбук.

Аварія сталася ввечері 4 вересня.

"У двох сім'ях сталася біда. У сім'ї 11-річного хлопчика Сашка і моєї. Мій син Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила Сашу", - розповів Шевчик.

Хлопчик знаходиться у відділенні нейрохірургії Дитячої обласної лікарні у Дніпрі. У нього закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки і численні забої.

За словами Шевчика, його син не збирався тікати з місця ДТП, викликав швидку допомогу, був тверезий, пройшов медичний огляд і співпрацював з поліцією.

У поліції ДТП поки що не коментували.

Фото: Алексей Таймурзин Facebook

Фото: Алексей Таймурзин Facebook

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