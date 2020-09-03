КВУ назвав фракції, які майже не прогулювали засідання: "Слуга народу" та "ЄС"

Всього у перший рік роботи парламенту IX скликання було проведено 117 пленарних засідань.

У перший рік роботи Верховної Ради IX скликання (з 29 серпня 2019 року по 29 серпня 2020-го) найвищі показники відвідування - у депутатів фракції "Слуга Народу" (78%) та "Європейської солідарності" (75%).

Про це повідомляє Комітет виборцій України.

Дещо нижчі показники у депутатів "Голосу"- в середньому на засіданнях були зареєстровані 72% депутатів фракції.

Нижчі показники у "Опозиційної платформи За життя" та ВО "Батьківщина": пленарні засідання відвідували 62% депутатів ОПЗЖ та 61% депутатів "Батьківщини".

Всього у перший рік роботи парламенту IX скликання було проведено 117 пленарних засідань.

"Існує широко розрекламована теза про те, що депутати цього скликання частіше відвідують пленарні засідання, ніж їх попередники. Однак, цифри вказують, що така оцінка не завжди відповідає дійсності. Наприклад, за перший рік роботи Ради IX скликання жодна фракція не має показників відвідуваності вище 80%. Тоді як у ВР VIII скликання відразу кілька фракцій демонстрували такі результати. Так, у 2017 році середні показники відвідування були такими: "Народний Фронт" – 84%, БПП – 83%, Радикальна партія Олега Ляшка – 80%, що є вищим показниками, аніж у депутатів монобільшості та інших фракцій Ради", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, Рада IX скликання за рік у турборежимі прийняла менше законів, ніж попередники.

Верховна Рада IX скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги народу". У перший день роботи нового парламенту президент Володимир Зеленський пригрозив депутатам розпуском через рік, якщо вони не виправдають очікувань. Водночас президент висловив надію, що йому цього робити не доведеться.

31 серпня 2020 року, на позачерговому з'їзді президентської партії "Слуга Народу", президент заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає. Серед головних причин цього він назвав, зокрема, те, що монобільшість голосує за важливі законопроєкти.

1 вересня почалася третя сесія Ради IX скликання. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Рада: старт со скандала".