​Рада: старт со скандала

С хором и в масках
Из-за карантина парламентские кулуары для прессы остались закрытыми. Доступ в ложу СМИ, откуда обычно осуществляют съемку зала, включая переписки с телефонов нардепов, тоже ограничили по количеству присутствующих. При этом, половину ложи предоставили хору для традиционного исполнения гимна Украины. В результате о соблюдении дистанции и речи быть не могло. Хотя в ложах дипломатов и для священнослужителей предусмотрели размещение через одно кресло.
Почти в полдень под куполом появился спикер Дмитрий Разумкова в маске. Обойдя пару рядов, он поздоровался с несколькими коллегами. Другие же фотографировали Конституцию возле трибуны, делали селфи, радостно приветствовали друг друга. Основная часть — без защитных масок и перчаток. Возле кресла главы государства отсутствовал штандарт, что само за себя говорило: президент не приедет на открытие сессии. Впрочем, основные месседжи депутатам Владимир Зеленский озвучил накануне на съезде «Слуги народа». Успокоив, что «пока» не время для роспуска парламента и досрочных выборов. Хоть и войти в историю, как Рада, сделавшая все, что не делали последние 28 лет, тоже пока не удалось.
Когда депутаты занимали свои места, хор неожиданно начал исполнение «Запорожского марша». Подобного «разогрева» за многие предыдущие годы тоже никогда не было. Впрочем, это наконец-то оживило обстановку. Перед открытием спикер Разумков пошутил, попросив коллег зарегистрироваться: «Кто за время летних каникул забыл, то это делается путём нажатия зеленой кнопки». На табло — 299 депутатов и исполнение вживую гимна «Ще не вмерла України». Примечательно, что открытие сессии проигнорировал и глава Кабмина Денис Шмигаль. А в ложе присутствовал не весь состав правительства.
Хотя депутаты уже в ближайшую пятницу в Раде ждут с отчетом министра охраны здоровья Максима Степанова. Один из главных вопросов — отсутствие обеспечения школ антисептиками и масками. И мотивация перечисления 35 млрд. грн из «ковидного фонда» на строительство дорог, а не на подготовку учебных заведений. Второй вопрос, но уже к Кабмину в целом, — это бюджет на 2021 год. Согласно закону, проект кошториса правительство должно внести не позже 15 сентября текущего года. Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан заверил, что все сроки будут соблюдены. Однако в профильном финансовом комитете парламента в этом сомневаются. Глава комитета и депутат «Слуги народа» Даниил Гетманцев в общении с LB.ua прямо сказал, что бюджет не готов. Его заместитель и депутат оппозиционного «Голоса» Ярослав Железняк эту информацию подтвердил. С его слов, Минфин так и не может свести концы с концами, учитывая текущий дефицит и дыру в бюджете этого года. Вероятнее всего, по прогнозам депутатов, правительство чисто формально таки подаст документ до 15 числа. Но как и было в предыдущих созывах сразу же отзовёт проект бюджета на доработку.
Задания от спикера и скандал в «Слуге»
Напутственная традиционная речь Разумкова перед началом каждой новой сессии длилась всего пять минут. Разумков поблагодарил всех за первый год работы. «Это был непростой год для всех нас. Но я уверен, что в будущем вызовов будет ещё больше», – начал спикер парламента.
Три основных вызова для законодательного органа, по его мнению, это вторая волна коронавируса, глобальный экономический кризис и каким будет бюджет Украины на 2021 год. Третий – это местные выборы. «Я говорю сейчас не о законодательстве, которое мы приняли.., а о политике. Верховная Рада всегда была, есть и будет политическим органом. Всегда в принятии решений будет политический аспект. Но мне бы хотелось, чтобы во время политической кампании все хорошо понимали, что выборы проходят, а уважение людей остаётся или нет», – предупредил он.
Затем последовали выступления с трибуны от народных депутатов. Правда, их никто уже не слушал. Народные избранники привычно были заняты телефонными разговорами, переписками или беседами в зале.
Внимание на трибуну обратили, когда член фракции «Слуга народа» Гео Лерос прямо обвинил президента Зеленского и главу ОП Андрея Ермака в том, что «страна движется в пропасть».
«Именно вы своими «микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха.Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали «пустым местом в истории. Уже понятно, не будет никаких посадок, скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну. У меня только один вопрос к вам, господин президент: вам не стыдно?», – выступал с трибуны Лерос, отвечая на вчерашние слова Владимира Зеленского. Напомним, накануне президент заявил, что некоторые представители «Слуги народа» забыли, для чего прошли в парламент: «Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме».
После такой обличительной речи Арахамия лично подошёл к Леросу в зале – рассказали LB.ua источники в «Слуге народа».
«И по итогу их разговора глава фракции дал команду собирать подписи за исключение Лероса из фракции. Лично я не подписал. Пока ещё думаю. Главная мотивация исключения Лероса руководства – это недопустимость таких высказываний в адрес президента, на плечах которого мы пришли в этот зал. Думаю, что самого заседания фракции не будет. Чисто формально соберут подписи и исключат. Сам же Лерос говорил нам, что решил идти ва-банк. Мол, ему терять уже нечего. И у него есть предложения от других фракций и групп», – рассказал один из депутатов уже на выходе из Рады после заседания.
Источник, близкий к руководству фракции, добавил, что с изгнанием решили не затягивать. «Мы решили не повторять ошибок БПП, которые несколько лет терпели во фракции Лещенко и компанию», – заявил собеседник Lb.ua.
Публично только депутат Лиза Ясько написала, что подпись за исключение Лероса не ставила. «Не смотря, что я не всегда соглашаюсь с Гео, я не хочу и не буду занимать позицию против Гео Лероса», – написала они в facebook.
По информации LB.ua, всего собрано больше 150 подписей. Большинство депутатов, которых связывают с Игорем Коломойским, подписываться под исключением коллеги не стали.
Кандидат в мэры Киева и член фракции «Слуги» Ирина Верещук подтвердила LB.ua, что подписались 70% всей фракции. «Некоторые воздержались, но против точно ни кого не было».
Уже после 19.00 на сайте партии появилась информация «по итогам сбора подписей» и без заседания фракции об исключении Лероса.
«Были люди, которые подходили и говорили, что не поставили подписи. Но было около десяти человек, сказавших, что полностью разделяют мою позицию, однако на нас начали давить и мы вынуждены были подписаться… И это разные люди, из разных групп влияния и комитетов. Были даже люди, как не странно, которых я видел первый раз. Я остаюсь народным депутатом, ни в какую группу или фракцию вступать не собираюсь», – заявил сам Лерос комментари LB.ua.
И судя по такому началу, нас ждёт занимательный политический сезон.