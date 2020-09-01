​Рада: старт со скандала

1-го сентября начался не только учебный год для школьников – стартовал новый политический сезон Верховной Рады Украины IX созыва. Из-за карантина осенний парламентский марафон открыли без привычного ажиотажа и помпезности. Но без политического скандала в первый день не обошлось.

Фото: Lb.ua

С хором и в масках

Из-за карантина парламентские кулуары для прессы остались закрытыми. Доступ в ложу СМИ, откуда обычно осуществляют съемку зала, включая переписки с телефонов нардепов, тоже ограничили по количеству присутствующих. При этом, половину ложи предоставили хору для традиционного исполнения гимна Украины. В результате о соблюдении дистанции и речи быть не могло. Хотя в ложах дипломатов и для священнослужителей предусмотрели размещение через одно кресло.

Фото: Lb.ua

Почти в полдень под куполом появился спикер Дмитрий Разумкова в маске. Обойдя пару рядов, он поздоровался с несколькими коллегами. Другие же фотографировали Конституцию возле трибуны, делали селфи, радостно приветствовали друг друга. Основная часть — без защитных масок и перчаток. Возле кресла главы государства отсутствовал штандарт, что само за себя говорило: президент не приедет на открытие сессии. Впрочем, основные месседжи депутатам Владимир Зеленский озвучил накануне на съезде «Слуги народа». Успокоив, что «пока» не время для роспуска парламента и досрочных выборов. Хоть и войти в историю, как Рада, сделавшая все, что не делали последние 28 лет, тоже пока не удалось.

Фото: Lb.ua

Когда депутаты занимали свои места, хор неожиданно начал исполнение «Запорожского марша». Подобного «разогрева» за многие предыдущие годы тоже никогда не было. Впрочем, это наконец-то оживило обстановку. Перед открытием спикер Разумков пошутил, попросив коллег зарегистрироваться: «Кто за время летних каникул забыл, то это делается путём нажатия зеленой кнопки». На табло — 299 депутатов и исполнение вживую гимна «Ще не вмерла України». Примечательно, что открытие сессии проигнорировал и глава Кабмина Денис Шмигаль. А в ложе присутствовал не весь состав правительства.

Хотя депутаты уже в ближайшую пятницу в Раде ждут с отчетом министра охраны здоровья Максима Степанова. Один из главных вопросов — отсутствие обеспечения школ антисептиками и масками. И мотивация перечисления 35 млрд. грн из «ковидного фонда» на строительство дорог, а не на подготовку учебных заведений. Второй вопрос, но уже к Кабмину в целом, — это бюджет на 2021 год. Согласно закону, проект кошториса правительство должно внести не позже 15 сентября текущего года. Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан заверил, что все сроки будут соблюдены. Однако в профильном финансовом комитете парламента в этом сомневаются. Глава комитета и депутат «Слуги народа» Даниил Гетманцев в общении с LB.ua прямо сказал, что бюджет не готов. Его заместитель и депутат оппозиционного «Голоса» Ярослав Железняк эту информацию подтвердил. С его слов, Минфин так и не может свести концы с концами, учитывая текущий дефицит и дыру в бюджете этого года. Вероятнее всего, по прогнозам депутатов, правительство чисто формально таки подаст документ до 15 числа. Но как и было в предыдущих созывах сразу же отзовёт проект бюджета на доработку.

Фото: Lb.ua

Задания от спикера и скандал в «Слуге»

Напутственная традиционная речь Разумкова перед началом каждой новой сессии длилась всего пять минут. Разумков поблагодарил всех за первый год работы. «Это был непростой год для всех нас. Но я уверен, что в будущем вызовов будет ещё больше», – начал спикер парламента.

Фото: Lb.ua

Три основных вызова для законодательного органа, по его мнению, это вторая волна коронавируса, глобальный экономический кризис и каким будет бюджет Украины на 2021 год. Третий – это местные выборы. «Я говорю сейчас не о законодательстве, которое мы приняли.., а о политике. Верховная Рада всегда была, есть и будет политическим органом. Всегда в принятии решений будет политический аспект. Но мне бы хотелось, чтобы во время политической кампании все хорошо понимали, что выборы проходят, а уважение людей остаётся или нет», – предупредил он.

Затем последовали выступления с трибуны от народных депутатов. Правда, их никто уже не слушал. Народные избранники привычно были заняты телефонными разговорами, переписками или беседами в зале.

Внимание на трибуну обратили, когда член фракции «Слуга народа» Гео Лерос прямо обвинил президента Зеленского и главу ОП Андрея Ермака в том, что «страна движется в пропасть».

Фото: Lb.ua

«Именно вы своими «микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха.Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали «пустым местом в истории. Уже понятно, не будет никаких посадок, скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну. У меня только один вопрос к вам, господин президент: вам не стыдно?», – выступал с трибуны Лерос, отвечая на вчерашние слова Владимира Зеленского. Напомним, накануне президент заявил, что некоторые представители «Слуги народа» забыли, для чего прошли в парламент: «Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме».

После такой обличительной речи Арахамия лично подошёл к Леросу в зале – рассказали LB.ua источники в «Слуге народа».

Фото: Lb.ua

«И по итогу их разговора глава фракции дал команду собирать подписи за исключение Лероса из фракции. Лично я не подписал. Пока ещё думаю. Главная мотивация исключения Лероса руководства – это недопустимость таких высказываний в адрес президента, на плечах которого мы пришли в этот зал. Думаю, что самого заседания фракции не будет. Чисто формально соберут подписи и исключат. Сам же Лерос говорил нам, что решил идти ва-банк. Мол, ему терять уже нечего. И у него есть предложения от других фракций и групп», – рассказал один из депутатов уже на выходе из Рады после заседания.

Источник, близкий к руководству фракции, добавил, что с изгнанием решили не затягивать. «Мы решили не повторять ошибок БПП, которые несколько лет терпели во фракции Лещенко и компанию», – заявил собеседник Lb.ua.

Фото: Lb.ua

Публично только депутат Лиза Ясько написала, что подпись за исключение Лероса не ставила. «Не смотря, что я не всегда соглашаюсь с Гео, я не хочу и не буду занимать позицию против Гео Лероса», – написала они в facebook.

По информации LB.ua, всего собрано больше 150 подписей. Большинство депутатов, которых связывают с Игорем Коломойским, подписываться под исключением коллеги не стали.

Кандидат в мэры Киева и член фракции «Слуги» Ирина Верещук подтвердила LB.ua, что подписались 70% всей фракции. «Некоторые воздержались, но против точно ни кого не было».

Уже после 19.00 на сайте партии появилась информация «по итогам сбора подписей» и без заседания фракции об исключении Лероса.

Фото: Анна Стешенко

«Были люди, которые подходили и говорили, что не поставили подписи. Но было около десяти человек, сказавших, что полностью разделяют мою позицию, однако на нас начали давить и мы вынуждены были подписаться… И это разные люди, из разных групп влияния и комитетов. Были даже люди, как не странно, которых я видел первый раз. Я остаюсь народным депутатом, ни в какую группу или фракцию вступать не собираюсь», – заявил сам Лерос комментари LB.ua.

И судя по такому началу, нас ждёт занимательный политический сезон.