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Рада відкрила четверту сесію (оновлено)

Календарний план передбачає, що парламент працюватиме у режимі пленарних засідань 10 тижнів. 

Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада України у вівторок, 1 вересня, відкрила четверту сесію IX скликання.

Урочисте відкриття розпочалося близько 12 години в сесійній залі, повідомила кореспондентка LB.ua. Вона відзначила, що половину місця в ложі для преси зайняв хор, який бере участь в урочистостях.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що у засіданні беруть участь члени уряду, керівники судової гілки влади, представники церков та релігійних організацій. Президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в сесійному залі нема. 

Хор заспівав Гімн України.

Фото: скріншот

"Шановні колеги... Ми зробили багато правильних речей, але ми робили і помилки. Перед нами будуть стояти важливі питання і в подальшому. Три головних - друга хвиля коронавірусу, глобальна економічна криза (у нас з вами буде великий виклик - державний бюджет на 2021 рік), місцеві вибори", - оголосив Разумков під час вітального слова до депутатів.

Він додав, що "вибори проходять, а повага людей буде залишатися, або не буде залишатися з нами". 

Після вітального слова Разумкова почалися виступи представників фракцій. 

У пресслужбі парламенту повідомили, що під час четвертої сесії календарним планом передбачено, що десять тижнів Верховна Рада працюватиме у режимі пленарних засідань. Ще сім тижнів народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). Для роботи з виборцями відведено чотири тижні. 

Нагадаємо, що після третьої сесії, що завершилася 17 липня, народні депутати двічі збиралися на позачергові сесії. Перша пройшла 21 липня, друга - 25 серпня. Остання була ініційована президентом Володимиром Зеленським. На ній, серед іншого, ухвалили рішення про підвищення мінімальної зарплати на 277 гривень - до 5 тисяч.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков не виключав, що скандальний законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського щодо продовження навчання в школах російською мовою до 2023 року можуть розглянути на позачерговій сесії Верховної Ради, оскільки зміни передбачалося вже з 1 вересня.

Наприкінці серпня Разумков повідомив, що журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах Верховної Ради з початком нової пленарної сесії 1 вересня, проте погіршення епідемічної ситуації змусило керівництво парламенту відмовитися від цієї ідеї.

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