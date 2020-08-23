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Журналістів не пустять в кулуари Верховної Ради з вересня

Планувалось, що представники ЗМІ отримають доступ з початком нової пленарної сесії.

Журналістів не пустять в кулуари Верховної Ради з вересня
Фото: Ирина Кармелюк

Журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах Верховної Ради з початком нової пленарної сесії 1 вересня, проте погіршення епідемічної ситуації змусило керівництво парламенту відмовитися від цієї ідеї.

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу у неділю біля будівлі Ради, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми сподівалися, що у нас буде зменшення кількості хворих, проте ви бачите, що за останній тиждень показник перевалив за 2 тисячі хворих на день. Якщо чесно, сподівалися, що з початком пленарної сесії (з 1 вересня 2020 р. - ред.) ми зможемо повернутися до допуску журналістів в кулуари, але поки що тримаємо паузу", – сказав Разумков.

Спікер парламенту зазначив, що коли ситуація з коронавірусом в Україні покращиться, журналісти зможуть повернутися в кулуари Верховної Ради.

Нагадаємо, у березні після початку карантину у Раді впровадили нові правила для представників ЗМІ. В будівлю дозволили заходити не більш ніж одному журналісту від видання або одній знімальній групі телеканалу.

Ложу преси відкрили лише на початку червня. За умови, що одночасно там перебуватимуть до 30 осіб.

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