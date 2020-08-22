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Україна звинуватила РФ у розпалюванні релігійної ворожнечі в Криму

Десятки мешканців півострова позбавлені волі за свою релігію.

Україна звинуватила РФ у розпалюванні релігійної ворожнечі в Криму
Катедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги Православної церкви України у Сімферополі
Фото: https://ru.krymr.com/

Україна звинуватила РФ у розпалюванні релігійної ворожнечі в окупованому Криму. Про це заявило представництво України в ООН.

"Відзначаючи Міжнародний день вшанування пам’яті жертв актів насильства, заснованих на релігії чи вірі, Україна глибоко стурбована тим, що тимчасова іноземна окупація Криму призвела до грубих систематичних порушень свободи віросповідання", - йдеться у повідомленні представництва у твіттері.

Зазначено, що окупанти чинять репресії щодо мусульман та вірян Православної церкви України.

"Десятки позбавлені волі в Криму за свою релігію: члени мусульманської громади піддаються кримінальному переслідуванню та пригніченню. Православна церква України практично ліквідована, головний український церковний собор святих апостолів Володимира та Ольги у Сімферополі було захоплено", - наголосили у представництві.

Раніше в МЗС заявили,що Росія проводить на півострові політику системного переслідування релігійних спільнот. Утисків від окупантів у Криму зазнають також "Свідки Єгови" та громади Месіанських євреїв. 

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