Зеленський підтвердив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 28 серпня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 28 серпня.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Україна 24".

"Домовилися про зустріч радників у нормандському форматі на кінець серпня, 28 числа буде ця зустріч. А потім я вважаю, що повинна бути ще зустріч міністрів закордонних справ "четвірки", і потім зустріч лідерів", - сказав Зеленський.

Раніше видання РБК-Україна з посиланням на джерело повідомило, що зустріч радників з високою ймовірністю пройде наживо в Парижі або Берліні.

Очікують, що під час зустрічі порушать питання зміни постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів в Україні, яка викликає невдоволення у російської сторони.