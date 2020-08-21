Зеленський заперечив, що використовує службові поїздки для агітації за "Слугу народу"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що не використовує службові поїздки для агітації за партію "Слуга народу".

Так він прокоментував заяву Комітету виборців України про те, що президент фактично проводив приховану політичну агітацію під час поїздок до Запоріжжя та Херсона.

"Я працюю на державу Україна. Я сьогодні приїхав, ми вирішили багато питань. Я не знаю, до чого тут символіка до мосту, який не робили… Хай Комітет побудує цей міст замість мене. Хай після цього Комітет запитає в колишнього президента, якого вони всі дуже люблять, чому завод «Палада» за 5 чи 10 років не отримав жодного контракту», – сказав Зеленський в інтерв'ю Радіо Свобода.

У КВУ нагадали Зеленському, що Комітет – це незалежна позапартійна громадська організація, яка протягом 25 років своєї діяльності спостерігає за виборами в Україні, розробляє проєкти рішень для покращення виборчого законодавства, проводить моніторинг роботи парламенту та народних депутатів, готує аналітичні продукти щодо діяльності політичних партій в Україні та роботи органів місцевого самоврядування. Представники КВУ регулярно працюють на українських виборах як спостерігачі, члени виборчих комісій, тренери з виборчого законодавства, надають консультації органам державної влади та розробляють просвітницькі матеріали для виборців.

"Але мости в КВУ не будують. Будівництво мостів не належить до компетенції громадських організацій точно так само, як не належить до повноважень президента України, чітко визначених у ст. 106 Конституції України. Вважаємо, що під час майбутніх місцевих виборів питання розмежування діяльності органів державної влади та діяльності політичних партій і кандидатів має стати одним з ключових. Використання адмінресурсу є недопустимим і не сприятиме довірі до результатів виборів. Саме тому представникам владної команди не варто шукати шпарини в законодавстві (яких і справді вистачає) для того, щоб займатися прихованою агітацією, а варто зосередитися на виконанні своїх прямих державних обов’язків. Без агітації і самопіару", - наголосили в КВУ.

Нагадаємо, в КВУ заявили, що президент Зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію "Слуга народу". Так, 19 серпня під час робочої поїздки до Запоріжжя та 20 серпня під час поїздки до Херсона на сцені, де виступав президент, була партійна символіка, а сам Зеленський виступав на тлі банерів із логотипом "Слуги народу" та написом "Зе! місцеві".

За оцінкою КВУ, такі дії є проявом використання службових повноважень у політичних цілях, мають ознаки політичної корупції та є зловживанням адмінресурсом.

Також Комітет звернув увагу на те, що в селищі Казанка Миколаївської області зафіксували факт наклеювання бігбордів із рекламою політсили "Слуга народу" за допомогою пожежної машини. КВУ звернувся до Міністерства внутрішніх справ для з’ясування фактів використання службового транспорту Державної служби України з надзвичайних ситуацій для ведення політичної агітації.