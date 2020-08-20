Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися 28 серпня

Імовірно, це буде зустріч наживо.

Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися вже наприкінці цього місяця. Можливо, радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться 28 серпня.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

За даними джерела "РБК-Україна", зустріч радників "нормандської четвірки" може пройти в Парижі або Берліні.

"Потенційно 28 серпня. З високою ймовірністю це буде зустріч наживо", - уточнив співрозмовник видання.

Очікують, що під час зустрічі політичних радників порушать питання зміни постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів в Україні, яка викликає невдоволення в російської сторони.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія в календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня оголосила про старт виборчої кампанії чергових і перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів 5 вересня. ЦВК до 30 серпня (не пізніше ніж за 5 днів до дня старту) повинна офіційно оголосити про початок виборчого процесу місцевих виборів.