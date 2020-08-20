Посадовців командування Медичних сил ЗСУ викрили на мільйонному хабарі
Посадовців командування Медичних сил ЗСУ викрили на мільйонному хабарі
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд розглянути питання повернення ​останків рабі Нахмана з Умані
Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд розглянути питання повернення ​останків рабі Нахмана з Умані
Експертів у справі Шеремета можуть позбавити права проводити експертизи
Експертів у справі Шеремета можуть позбавити права проводити експертизи
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
ГоловнаПолітика

Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися 28 серпня

Імовірно, це буде зустріч наживо.

Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися 28 серпня
Фото: EPA/UPG

Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися вже наприкінці цього місяця. Можливо, радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться 28 серпня.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

За даними джерела "РБК-Україна", зустріч радників "нормандської четвірки" може пройти в Парижі або Берліні.

"Потенційно 28 серпня. З високою ймовірністю це буде зустріч наживо", - уточнив співрозмовник видання.

Очікують, що під час зустрічі політичних радників порушать питання зміни постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів в Україні, яка викликає невдоволення в російської сторони.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія в календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня оголосила про старт виборчої кампанії чергових і перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів 5 вересня. ЦВК до 30 серпня (не пізніше ніж за 5 днів до дня старту) повинна офіційно оголосити про початок виборчого процесу місцевих виборів.

Центральна виборча комісія на початку серпня отримала від Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій висновки щодо неможливості проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах поблизу лінії зіткнення.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також