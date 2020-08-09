ЦВК заявила про неможливість проведення виборів у 18 тергромадах поблизу лінії зіткнення

Центральна виборча комісія отримала від Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій висновки щодо неможливості проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

“ЦВК взяла до відома надані висновки та на їх підставі встановила неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу України перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської області та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року. До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Комісія також взяла до відома висновок Луганської ВЦА про те, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на частині виборчих дільниць, зокрема, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

Нагадаємо, що про імовірність того, що вибори не зможуть відбутися в деяких прифронтових населених пунктах, ще в липні під час круглого столу "Новий адміністративно-територіальний устрій України" в Інституті Горшеніна повідомила нардепка, голова підкомітету з питань виборів Аліна Загоруйко.

30 липня ЦВК звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій - стосовно висновків про можливості проведення в областях місцевих виборів 25 жовтня.

На засіданні 8 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.