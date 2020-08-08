ЦВК призначила перші вибори депутатів та голів різних рівнів у 24 регіонах

На засіданні 8 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.

Про це інформує пресслужба ЦВК.

Це рішення ЦВК ухвалила на підставі постанови Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів та розпоряджень Кабінету міністрів про визначення територій об’єднаних територіальних громад.

Повідомляється, що ЦВК також врахувала інформацію щодо переліку місцевих рад, надану Міністерством розвитку громад та територій листом від 6 серпня 2020 року відповідно до постанови ЦВК від 28 липня 2020 року № 148 “Про форми переліків місцевих рад із зазначенням адміністративно-територіальних одиниць, що входять до їх складу”.

Нагадаємо, що 16 липня Верховна Рада України ухвалила правки у виборче законодавство. Зокрема, Рада встановила межу для самовисування у 10 тис. населення (партизація). У містах з більшим населенням буде пропорційна система з відкритими списками, можна буде висуватися тільки від партії чи її осередку.

Парламент вирішив не змінювати так званий кандидатський мінімум для просування кандидата в територіальному виборчому списку і лишив його на рівні 25%. Пропонували 5% і 50%.

Кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців на рівні чи вище за 25%, будуть розміщені на початку територіального виборчого списку відповідної організації партії в порядку зниження кількості голосів виборців.

Також парламент змінив форму виборчого бюлетеня. Він має стати більш зрозумілим для виборця. Упроваджено так званий трафаретний принцип бюлетеня, де партія обирається разом з кандидатом.

На засіданні 17 липня Верховна Рада ухвалила постанову про утворення та ліквідацію районів. Вона передбачає ліквідацію 490 районів і створення 136 нових, "укрупнених".