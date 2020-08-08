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У Зеленського назвали суму, необхідну на відновлення окупованого Донбасу

Йдеться орієнтовно про $10 млрд.

У Зеленського назвали суму, необхідну на відновлення окупованого Донбасу
Олег Устенко
Фото: Макс Левин

На відновлення тимчасово непідконтрольних владі України частин Донецької і Луганської областей буде потрібно приблизно $10 млрд.

Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

"Попередня оцінка - орієнтовно 10 млрд доларів США, які будуть потрібні для відновлення непідконтрольної території. Йдеться про 5-7% нашого ВВП", - зазначив Устенко в ефірі "Радіо Донбас.Реалії".

На думку радника президента, для відновлення тимчасово окупованих територій Донбасу після їх реінтеграції потрібно створити фонд, в якому, зокрема, будуть і донорські кошти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не раз закликав іноземних інвесторів вкладати кошти в Україну. На його думку, Україна має все для економічного стрибка, крім інвестицій.

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