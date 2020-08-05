Резніков: Україна розробляє "особливий" економічний статус для Донбасу

Нині Україна розробляє нову економічну стратегію для Сходу країни. Основну увагу приділяють розвитку тих частин Донецької і Луганської областей, які перебувають під контролем українського уряду.

Про це в авторській статті для американського аналітичного центру Atlantic Council заявив віцепрем'єр України Олексій Резніков. Він назвав цей підхід українською версією поняття "особливий статус".

"Цей підхід, мабуть, найкраще описати як український підхід до поняття "особливий статус" для регіону з метою трансформації інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні", - пише віцепрем’єр.

Резніков акцентує, що офіційний Київ, як і раніше, підтримує Мінський мирний процес і переговори в нормандському форматі. Однак при цьому зазначає, що це не відображає всієї повноти стратегії українського уряду щодо виходу за рамки поточного конфлікту.

"Ми вважаємо, що реінтеграція Донбасу означає перехід від війни з Росією до європейських можливостей. Як європейські інвестиції перетворили Донбас дев'ятнадцятого століття на один з промислових двигунів континенту, так і друга хвиля міжнародної участі в Східній Україні може створити нову добу можливостей для зростання", - вважає урядовець.

Віцепрем'єр закликав міжнародних інвесторів разом з урядом України долучитися до процесу відновлення регіону. Він упевнений, що, почавши з підконтрольної Києву частини Донбасу, надалі можна буде говорити про возз'єднання окупованих територій і їх відновлення.

"Вирішальне значення в цьому процесі матимуть постійні фінансові вливання з державного бюджету України та поточна донорська допомога. Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке я очолюю, активно працює над залученням іноземної допомоги", - додає він.

Нині, як вказує Резніков, західні компанії повинні скористатися змінами на глобальному ринку, скороченням ланцюжків постачання і перенесенням підприємств з Азії. Віцепрем'єр переконаний: Україна і її східні землі - це чудове місце для локалізації європейських та інших інвестицій.

"У міру того, як Європа намагається адаптуватися до нинішньої кризи, пов'язаної з коронавірусом, багато країн визнають переваги диверсифікації за межами Китаю і наявності високоякісних виробничих потужностей ближче до дому. Як один з найбільших сусідів ЄС, Україна ідеально підходить для цієї ролі, тоді як регіон Донбасу володіє багатьма специфічними ознаками, необхідними для того, щоб грати провідну роль".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не раз закликав іноземних інвесторів вкладати кошти в Україну. На його думку, Україна має все для економічного стрибка, крім інвестицій.