Кулеба обговорив з головою МЗС Ірану наступний раунд переговорів щодо компенсацій сім’ям жертв рейсу PS752

"Вимога Української держави - правда про трагедію, справедливість щодо тих, хто збив літак, і гідні компенсації тим, хто постраждав".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ісламської Республіки Іран Мохаммадом Джавадом Заріфом.

Про це повідомляють на сайті МЗС.

Сторони обговорили результати першого раунду переговорів щодо компенсацій сім’ям жертв рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України. Перемовини відбулися в Києві 30 липня.

"Вимога Української держави та суспільства дуже проста: правда про трагедію, справедливість щодо тих, хто збив літак, і гідні компенсації тим, хто постраждав", - наголосив Кулеба.

Він підкреслив, що до наступного раунду перемовин - у жовтні - українська сторона розраховує отримати від іранської всю необхідну інформацію про обставини збиття літака. За його словами, після встановлення всіх фактів можна буде перейти до обчислення рівня компенсацій.

Міністри погодилися, що зустріч у жовтні має бути результативною, і обидві сторони працюватимуть задля досягнення цієї мети.

Нагадаємо, Boeing 737-800 МАУ, що прямував із Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали всі, хто перебував на борту - 176 громадян шести країн. Тегеран заявив, що пасажирський Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно". За висновком CAO, зміщення радіолокаційної системи комплексу ППО, який збив "боїнг", було ключовою "людською помилкою", яка призвела до катастрофи.

18 липня у Францію прибули чорні скриньки збитого українського літака МАУ. Досліджувала самописці міжнародна комісія з 20 осіб. За голови МЗС Кулеби, розшифровування чорних скриньок пройшло успішно й іранська делегація повідомила, що готова прибути в Україну для переговорів про компенсацію. На запитання LB.ua, чи буде Україна застосовувати штрафні механізми до Ірану, Кулеба відповів, що "не треба поспішати із цим питанням".

З0 липня в Київ на перемовини прибула іранська делегація для першого раунду переговорів щодо компенсації рідним загиблих. Сторони обговорили ряд питань і домовилися, що наступний раунд переговорів відбудеться в жовтні.