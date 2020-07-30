У Києві завершилися перемовини з Іраном щодо компенсації сім'ям жертв катастрофи МАУ

У Києві завершилися переговори з представниками Ірану щодо компенсації сім'ям жертв катастрофи літака МАУ, який збили біля Тегерану. Участь у зустрічі взяли члени Координаційної групи від Британії, Афганістану, Канади, Швеції та України.

Про це повідомляє "Новое время" з посиланням пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Як зазначено в повідомленні, члени Координаційної групи вкотре закликали Іран здійснити повну компенсацію за збиття українського літака, провести незалежне розслідування трагедії та забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Крім того, сторони обговорили підготовку та організацію наступних раундів переговорів щодо катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Через три дні після катастрофи Іран визнав, що збив літак помилково, прийнявши його за крилату ракету. Відповідальність за аварію авіалайнера взяв на себе іранський військовий підрозділ Корпусу вартових Ісламської революції.

За словами заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, у Франції завершили опрацювання двох бортових самописців, які 20 липня прибули до французького Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) разом з іранськими слідчими.

"Усі дані з двох самописців зчитані та розшифровані. Розшифрували вдало, попри зовнішні пошкодження самописців", - зазначив Єнін. Він також додав, що розшифровка бортових самописців збитого повітраного судна МАУ підтвердила факт незаконного втручання у літак.