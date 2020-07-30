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Трамп запропонував перенести президентські вибори у США через коронавірус

На його думку, на результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою.

Трамп запропонував перенести президентські вибори у США через коронавірус
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп пропонує відкласти проведення президентських виборів

Про це Трамп написав у Twitter.

На його думку, на результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою.

"Якщо буде запроваджено загальне голосування поштою.., то у 2020 році відбудуться найбільш неточні й фальсифіковані вибори в історії. Для США це буде величезним соромом. Відкладемо вибори, поки люди не зможуть проголосувати належно, безпечно й захищено?" - написав Трамп.

У той самий час, як передає CNBC, історик Майкл Бешлосс зазначив, що Трамп не має повноважень в односторонньому порядку переносити голосування згідно з законом, прийнятим ще у 19 столітті.

"З тих пір це ніколи не змінювалося", - наголосив Бешлосс.

"Ніколи в американській історії - навіть під час Громадянської війни та Другої світової війни - жоден президент не досягав успіху з тим, щоб перенести вибори", - додав він.

Тим часом багато штатів на тлі боротьби з коронавірусом вирішили звернутися до процедури голосування поштою. Це, як припускає влада окремих федеральних земель, допоможе американським громадянам безпечно проголосувати під час пандемії, уникаючи довгих черг на дільницях.

Республіканська ж партія на чолі з Трампом рішуче проти розширення можливості голосування за допомогою е-мейл. Представники політсили не раз вказували, що це призведе до  шахрайства.

Зазначимо, що у Штатах від COVID-19 уже померли понад 150 тисяч людей - це найбільший показник у світі.

Нагадаємо, вибори президента США призначено на 3 листопада 2020 року. Основним суперником Трампа на виборах є 77-річний демократ Джо Байден.

У травні сервіс мікроблогів Twitter позначив пост Трампа як, можливо, фейковий. Мова йде про повідомлення Трампа, у якому він критикує вибори губернатора Каліфорнії за ідею проведення виборів поштою.

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