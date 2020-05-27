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Twitter пометил пост Трампа как возможно фейковый

В ответ президент США обвинил соцсеть в цензуре.

Twitter пометил пост Трампа как возможно фейковый
Фото: EPA/UPG

Сервис микроблогов Twitter пометил пост президента США Дональда Трампа как возможно фейковый.

Речь идет о "твите" Трампа, в котором он критикует губернатора Калифорнии за идею проведения президентских выборов по почте.

"Без вариантов (ноль!) голосование по почте пройдет не иначе, как со значительной долей мошенничества", - написал Трамп и добавил, что почтовые ящики, по его мнению, будут взламываться, а бюллетени - подделываться.

Под этим сообщением появился восклицательный знак с предложением перейти по ссылке, чтобы "узнать факты". На открывающейся странице говорится, что утверждение Трампа необоснованно. Также там предлагается подборка публикаций на эту тему от The Washington Post, CNN, The Hill.

Позже Трамп обвинил Twitter в цензуре в интересах его политических оппонентов - демократов. "Я как президент не допущу, чтоб это происходило!", - написал он позже.

Напомним, президент США Трамп является активным пользователем Twitter. Он часто комментирует в микроблоге события в стране и мире, а также нередко использует сервис для оскорбления своих оппонентов. Из-за этого советники запрещали Трампу вести Twitter.

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