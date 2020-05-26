Семь послов США в Украине выступили в поддержку украинского-американского сотрудничества

Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами.

Документ обнародован пресс-службой Атлантического совета после обращения украинских политиков, дипломатов, общественных активистов и экспертов в защиту стратегического партнерства между Украиной и США. Украинское обращение было инициировано Киевский форум по вопросам безопасности.

Послы отметили, что за последние 30 лет США и Украина смогли создать масштабные и крепкие отношения, которые служат интересам обеих стран.

"Успех Украины как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, укоренившейся в европейские институты, отвечает интересам Соединенных Штатов, которые заключаются в укреплении стабильности и безопасности в Европе", - подчеркивается в заявлении.

Послы отметили, что двусторонние отношения с Украиной пользуются широкой двупартийной поддержкой в США как в Конгрессе, так и на уровне президентов и от Республиканской, и от Демократической партиц.

"Годами мы работали на создание и укрепление американо-украинского стратегического партнерства, провозглашенного в 1996 году. Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте приближающихся выборов Президента Соединенных Штатов в 2020 году. Эти намерения продвигают лукавый и токсический смысл, который не основывается на реалиях американо-украинских отношений, но имеет целью ослабить сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и внести раскол между нашими странами. Это не служит интересам ни одной из наших стран ", - отмечается в документе.

"Строго осуждаем такие действия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальные лица в обоих государствах вместе предотвратить шаги, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и удалят наши страны друг от друга", - отметили послы США в Украине.

Заявление подписали первый посол США в Украине Роман Попадюк, третий посол США в Украине Стивен Пайфер, четвертый посол США в Украине Карлос Паскуаль, пятый посол США в Украине Джон Хербст, шестой посол США в Украине Уильям Тейлор, седьмой посол США в Украине Джон Теффт и девятый посол США в Украине Мари Йованович.