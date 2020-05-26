Чем быстрее завершится процесс децентрализации, тем скорее люди почувствуют улучшения, - мэры

"Чем быстрее мы завершим процесс децентрализации, тем скорее люди почувствуют непосредственно лучшую жизнь". Такое мнение высказал Владимир Тирон, мэр города Каменка Черкасской области во время онлайн-круглого стола «Как украинские города выходят из карантина?», организованного Институтом Горшенина при поддержке Ассоциации городов Украины и Интернет-портала LB.ua.

Однако, по его мнению, сегодня скорее происходит процесс централизации: "Когда отдали управления медицины, образования на места: ищите деньги, доплачивайте ... Но оставили за собой, сконцентрировали в областных администрациях, например, средства на дорожное строительство, на ремонт дорог, на региональный развитие. И распределяют эти ресурсы в зависимости от цвета глаз того или иного руководителя", - отметил Владимир Тирон.

"Моя позиция: надо ликвидировать все эти надстройки. Они не нужны. Страшный ресурс идет на содержание этих структур государственной власти, которые не приносят нужный для человека конечный результат. Мое предложение: оставить за государством надзорные функции за соблюдением Конституции и законов Украины, и передать, как и предполагалось, 95% всех услуг для населения и ресурсов для их предоставления на местный базовый уровень, на общину", - подчеркнул мэр Каменки.

Только тогда, по его мнению, можно будет говорить об эффективности местной власти: "Тогда мы все будем в равных условиях. Тогда можно сказать, что этот мэр плохой, потому что не справился с работой. А сегодня не так: потому что тот получив сто миллионов за красивые глаза, а этот - получил ноль ..."

По мнению его коллеги, Яны Литвиновой, мэра Старобельска Луганской области, 2020 год будет самым важным в вопросах децентрализации: "Сейчас государство не дает четкого алгоритма передачи полномочий. Это же не просто: приняли законодательный акт, пожали друг другу руки... Это определенное количество документов, бюрократических процедур, утверждение штатных структур, выделение дополнительных средств для того, чтобы полностью охватить весь функционал, который будет передаваться от районных администраций в органы местного самоуправления".

"Государство и местное самоуправление точно не враги", - отметил Юрий Фомичев, мэр Славутича Киевской области. - "Мы взаимосвязаны. Потому что мы все вместе - и есть Украина. Четкое распределения полномочий и обеспечения ресурса - это то, что необходимо. Полномочия распределили - теперь ресурсами обеспечьте, и каждый будет выполнять свою функцию.

В свою очередь Григорий Пустовит, мэр Луцка, отметил, что благодаря Ассоциации городов Украины сегодня есть коммуникация между государством и местным самоуправлением, к мэрам городов прислушиваются при разработке законопроектов и других решений, касающихся общин.