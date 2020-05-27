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Кабмин создал отдельное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Минэкоэнерго разделили на два отдельных ведомства. 

Кабмин создал отдельное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров принял постановление о создании Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Этим же постановлением предлагается переименовать Министерство энергетики и защиты окружающей среды на Министерство энергетики.

"Таким образом будут созданы два отдельных министерства. Оба являются правонаследниками прав и обязательств Министерства энергетики и защиты окружающей среды в соответствующих сферах", - сообщил он.

Обеспечение деятельности Минэнергетики и Минзащиты окружающей среды будет совершаться в рамках расходов, предусмотренных для Минэкоэнерго. 

Постановление принято с однодневной доработкой.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено на два ведомства. Он отметил, что объединение министерств не дало ожидаемого эффекта. 

Сейчас Ольга Буславец является временной исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

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