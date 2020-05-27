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​Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского за "бандита"

Бондаренко хочет отсудить одну гривну.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского с иском о защите чести и достоинства. Об этом говорится в заявлении адвоката Дениса Цыпина, представляющего интересы истца.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ", - заявил Бондаренко.

Зеленский во время пресс-конференции 20 мая, говоря о мэре Черкасс, сказал: "Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".

В исковом заявлении говорится, что "такие фразы в контексте его ответа журналисту о мэре Черкасс были восприняты истцом и обществом как то, что Президент Украины назвал мэра Черкасс бандитом".

В связи с этим мэр просит взыскать с Зеленского одну гривну в качестве морального вреда за "унижение чести, достоинства и деловой репутации".

Исковое заявление подано в Печерский райсуд Киева.

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